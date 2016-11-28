مجلس علماء باكستان: الأمة الإسلامية لن تسنى ما تقدمه المملكة لدعم الإسلام والمسلمين

واس (صدى):

دعت جمعية مجلس علماء باكستان المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة لوقف التدخل الإيراني في شؤون الدول الإسلامية والعربية .

جاء ذلك خلال " مؤتمر العلماء" الذي عقد اليوم في مدينة مولتان كبرى مدن جنوب إقليم البنجاب الباكستاني برعاية جمعية مجلس علماء باكستان، ومشاركة عدد من كبار العلماء والمشايخ من مختلف أنحاء باكستان.

وأوضح رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود الأشرفي في كلمته بالمؤتمر أن على المجتمع الدولي لاسيما منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي اتخاذ خطوات جادة وإجراءات رادعة لوقف التدخل الإيراني في شؤون الدول الإسلامية و العربية ، موضحاً أن التدخلات الإيرانية في سوريا والعراق واليمن والبحرين تهدد الأمن الإقليمي والعالمي.

وأكد المجتمعون وقوف الأمة الإسلامية مع المملكة العربية السعودية، ودعم قرارات قيادتها في الدفاع عن أمنها وعن الحرمين الشريفين وقضايا الإسلام والمسلمين.

واستنكروا صمت المجتمع الدولي عن المجازر التي ترتكب في سوريا عامة وبحق المدنيين الأبرياء في حلب بشكل خاص .

وأشادوا بالخدمات الجليلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في العناية بالحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين، مؤكدين أن الأمة الإسلامية لن تسنى ما تقدمه المملكة من جهود كبيرة في دعم الإسلام والمسلمين والعناية بالمقدسات الإسلامية.