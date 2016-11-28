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مجلس علماء باكستان: الأمة الإسلامية لن تسنى ما تقدمه المملكة لدعم الإسلام والمسلمين

Time منذ 3 سنوات
Views 1840
مجلس علماء باكستان: الأمة الإسلامية لن تسنى ما تقدمه المملكة لدعم الإسلام والمسلمين

واس (صدى):
دعت جمعية مجلس علماء باكستان المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة لوقف التدخل الإيراني في شؤون الدول الإسلامية والعربية .

جاء ذلك خلال " مؤتمر العلماء" الذي عقد اليوم في مدينة مولتان كبرى مدن جنوب إقليم البنجاب الباكستاني برعاية جمعية مجلس علماء باكستان، ومشاركة عدد من كبار العلماء والمشايخ من مختلف أنحاء باكستان.

وأوضح رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود الأشرفي في كلمته بالمؤتمر أن على المجتمع الدولي لاسيما منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي اتخاذ خطوات جادة وإجراءات رادعة لوقف التدخل الإيراني في شؤون الدول الإسلامية و العربية ، موضحاً أن التدخلات الإيرانية في سوريا والعراق واليمن والبحرين تهدد الأمن الإقليمي والعالمي.

وأكد المجتمعون وقوف الأمة الإسلامية مع المملكة العربية السعودية، ودعم قرارات قيادتها في الدفاع عن أمنها وعن الحرمين الشريفين وقضايا الإسلام والمسلمين.

واستنكروا صمت المجتمع الدولي عن المجازر التي ترتكب في سوريا عامة وبحق المدنيين الأبرياء في حلب بشكل خاص .

وأشادوا بالخدمات الجليلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في العناية بالحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين، مؤكدين أن الأمة الإسلامية لن تسنى ما تقدمه المملكة من جهود كبيرة في دعم الإسلام والمسلمين والعناية بالمقدسات الإسلامية.

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أحدث التعليقات

ام رحيل
قرار صائب جدا ..لابد ان يكون الطفل مؤهل لدخول صف اول ابتدائي فلايعني انه التحق الفصل الثاني انه مؤهل ....شكر وزير التعليم
أمنة إبراهيم
إحدى الأخوات ممن عانين في تدريس ابنتها التي ادخلتها تجاوز تقترح فتح فصول خاصة بفئة التجاوز تختلف المهارات المتابعات فيها عن مهارات الطلاب المكتملين لأن هناك مهارات في المرحلة فوق مستوى تفكير الطلاب المكتملين فما بالكم بطلاب فئة التجاوز
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
أمنة إبراهيم
نعلم أن مرحلة التجاوز تميل للعب في هذه الفترة أكثر من التعلم فنمط التعليم المتبع في المرحلة الابتدائية يختلف عن نمط التدريس في رياض الأطفال ومن خلال خبرتي المتواضعة لاحظت تأقلم الأطفال المكتملين للسن القانونية مع نظام المرحلة الابتدائية في وقت قصير بينما الطفل الذي في سن التجاوز لا زال يتخبط في محاولته الوصول للتأقلم وهذا ما لاحظته على إحدى طالبات لم تدخل معنا في أجواء الدراسة إلا في أخر ٣ أسابيع من الفصل الدراسي الأول بدأت تلتزم بالأنظمة والقوانين تلتفت للدرس وتشارك وتجيب عن الأسئلة بإجابات جيدة وغيرها كثير من الأمثلة بالرغم من أن زميلاتها تخطين مراحل كثيرة بالرغم من أن الطالبة مستوى ذكائها جيد جدا إلا أن الأجواء لم تتأقلم معها رغم ما بذل من محفزات ومكافأت للملتزمات بالقوانين والأنظمة من قبل المعلمة

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