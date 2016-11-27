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مدني الباحة يغلق عقبتي «قلوة وحزنة» احترازياً

Time منذ 3 سنوات
Views 1812
مدني الباحة يغلق عقبتي «قلوة وحزنة» احترازياً

إبراهيم الزهراني (صدى):
أغلق الدفاع المدني بمنطقة الباحة عقبتي قلوة وحزنة احترازياً، بعد هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المنطقة.

و أوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان دايس الغامدي أنه ورد تحذير من هيئة الأرصاد عن بداية الحالة عند الساعة 15:30 اليوم الاحد وتنتهي عند الساعة 23:30، عبارة عن هطول أمطار رعدية متوسطه إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

و ناشد "لغامدي" المواطنين و المقيمين بضرورة إتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني ، مشدداً في الوقت نفسه على أخذ الحيطة والحذر واﻻبتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

مدني الباحة
عقبتي "قلوة وحزنة"
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