قطع رؤوس ثلاثة أشقّاء في يوم واحد بنيجيريا

نيجيريا (صدى):
ادّعت أمّ تُدعى Cecilia Emberga Agammbuee، أنّ أطفالها تعرصوا للاخطاف من قبل عصابة في نيجيريا وقُطعت رؤوسهم .
وقالت السيّدة إنّ أطفالها الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و8 و 10 أعوام، كانوا يلعبون بالقرب من أحد الجداول المائيّة كعادتهم مع أطفال آخرين قبل أنّ يقوموا بتعبئة المياه لنقلها إلى المنزل.
وتفاجأوا عندما اقتربت منهم مجموعة من الرجال لاختطافهم، فحاولوا الفرار إلّا أنّ العصابة استطاعت قتل أحدهم ،وعندما فرّ الجميع لم يبق سوى طفلي السيدة اللذين حاولا محاربة من قتل شقيقهما فقُتلوا أيضاً.