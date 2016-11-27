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قطع رؤوس ثلاثة أشقّاء في يوم واحد بنيجيريا

Time منذ 3 سنوات
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قطع رؤوس ثلاثة أشقّاء في يوم واحد بنيجيريا

نيجيريا (صدى):

ادّعت أمّ تُدعى Cecilia Emberga Agammbuee، أنّ أطفالها تعرصوا للاخطاف من قبل عصابة في نيجيريا وقُطعت رؤوسهم .

وقالت السيّدة إنّ أطفالها الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و8 و 10 أعوام، كانوا يلعبون بالقرب من أحد الجداول المائيّة كعادتهم مع أطفال آخرين قبل أنّ يقوموا بتعبئة المياه لنقلها إلى المنزل.

وتفاجأوا عندما اقتربت منهم مجموعة من الرجال لاختطافهم، فحاولوا الفرار إلّا أنّ العصابة استطاعت قتل أحدهم ،وعندما فرّ الجميع لم يبق سوى طفلي السيدة اللذين حاولا محاربة من قتل شقيقهما فقُتلوا أيضاً.

نيجيريا
أشقاء
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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يشفيهم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كلب من كلاب الأتراك وش تتوقعون منه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الي مافيه خير لبلده مافيه خير لبلد الناس
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حسبي الله ونعم الوكيل

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