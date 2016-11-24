مدني الباحة يرفع جاهزيته استعداداً للحالة المطرية القادمة

إبراهيم الزهراني (صدى):
رفعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة ممثلة في الإدارات الميدانية الخارجية جاهزيتها استعداداً للحالة المطرية القادمة.
وأوضح المتحدث الرسمي لدفاع المدني العقيد جمعان بن دايس الغامدي, أن الإدارة العامة للعمليات قامت على تحليل المخاطر المحتملة في جميع المحافظات، وتحديد المناطق الأكثر خطورة سواء مجاري السيول المتمثلة في اأودية، أو مواقع تجمع المياه (السدود)، يشاركها في ذلك الجهات ذات العلاقة في تنفيذ هذه المهام، كما تم تحديد مواقع للإيواء في حال تطلب الأمر ذلك مع الاهتمام بعمليات الإخلاء، والإنقاذ المائي، والعمل بروح الفريق الواحد لحماية الأرواح والممتلكات.
وبين العقيد الغامدي، أنه استعداداً لهذه الحالة وبالتعاون مع المديرية العامة للمياه بمنطقة الباحة فقد تم في وقت سابق تفريغ عدد من السدود في المنطقة.