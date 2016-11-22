تركيا تسحب قانون إلغاء عقوبة الاعتداء الجنسي على قاصر

أنقرة (صدى):

سحب تركيا اليوم الثلاثاء مشروع قانون مثير للجدل، يلغي عقوبة الاعتداء الجنسي على قاصر إذا تزوج المعتدي من ضحيته.

وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم: "سنعيد مشروع القانون إلى اللجنة للتوصل إلى نص توافقي كما طلب الرئيس" رجب طيب أردوغان.

وكان يفترض أن يعرض مشروع القانون، الذي أثار استياء في البلاد، على البرلمان الثلاثاء، للتصويت عليه في قراءة ثانية.

وقال يلديريم إن سحب النص يهدف أيضا إلى "إعطاء أحزاب المعارضة الوقت اللازم لإعداد مقترحاتها". وأضاف أن "اللجنة ستأخذ كل شيء في الاعتبار، وستدرس كل الجوانب، وسيتم التوصل إلى حل بالتأكيد".

وينص المشروع في صيغته الحالية على تعليق إدانة المعتدي جنسيا على قاصر قبل منتصف نوفمبر 2016، إذا تزوج المعتدي ضحيته.