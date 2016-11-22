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تركيا تسحب قانون إلغاء عقوبة الاعتداء الجنسي على قاصر

Time منذ 3 سنوات
Views 2003
تركيا تسحب قانون إلغاء عقوبة الاعتداء الجنسي على قاصر

أنقرة (صدى):
سحب تركيا اليوم الثلاثاء مشروع قانون مثير للجدل، يلغي عقوبة الاعتداء الجنسي على قاصر إذا تزوج المعتدي من ضحيته.

 

وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم: "سنعيد مشروع القانون إلى اللجنة للتوصل إلى نص توافقي كما طلب الرئيس" رجب طيب أردوغان.

 

وكان يفترض أن يعرض مشروع القانون، الذي أثار استياء في البلاد، على البرلمان الثلاثاء، للتصويت عليه في قراءة ثانية.

 

وقال يلديريم إن سحب النص يهدف أيضا إلى "إعطاء أحزاب المعارضة الوقت اللازم لإعداد مقترحاتها". وأضاف أن "اللجنة ستأخذ كل شيء في الاعتبار، وستدرس كل الجوانب، وسيتم التوصل إلى حل بالتأكيد".

 

وينص المشروع في صيغته الحالية على تعليق إدانة المعتدي جنسيا على قاصر قبل منتصف نوفمبر 2016، إذا تزوج المعتدي ضحيته.

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أحدث التعليقات

abdul
لا ادري *
الملل
الصوره ماهي واضحه
صواعق الشمال
عشرة آلاف ما بتعشيك ليله وحدة والله مدري منت ولده يبن القرني أن كانت عشرة آلاف م بتفكيك عشى ليله انت أفهم الهدف من الجائز وبالتالي تعال علق ياراعي العشى ،،
لا يهمونك انا مجنونك
تحية اجلال وحب وكرامة لكل اهل السنة في نيجيريا ولا عزاء للملالين وبوكو حرام سوى التراااااااب
زائر
لا تلوموا النصر انتم عارفين انهم مرضى نفسيين من جماعة ( أبو نفسية ) إدارة وإعلام ولاعبين وجمهور . مسموح لهم بكل شيء حتى الله يلطف بهم ويشفيهم من مرضهم الذي بدأ ينتشر بينهم وبقوة وحتى أصبحنا نشاهد حالات جديدة تخرج لنا وآخرها الوليد بن بدر الله يشفيه ويعافيه ...

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