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بالصور.. جمرك جسر الملك فهد يحبط محاولة تهريب أكثر من 350 زجاجة خمر

Time منذ 3 سنوات
Views 2159
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بالصور.. جمرك جسر الملك فهد يحبط محاولة تهريب أكثر من 350 زجاجة خمر

نايف السالم (صدى):
أحبطت الجمارك السعودية في منفذ جسر الملك فهد محاولتين لتهريب كمية من الخمور بلغت (360) زجاجة خمر, عُثر عليها مُخبأة داخل مركبتين قدمتا إلى الجمرك.

 

وأوضح ضيف الله العتيبي مدير عام جمرك جسر الملك فهد المكلّف أنه تم ضبط الكمية من خلال محاولتين منفصلتين، حيث بلغ إجمالي ما ضُبط (360) زجاجة خمر, عُثر عليها مُخبأة داخل مركبيتن قدمتا إلى المملكة عبر المنفذ, حيث عُثر على عدد (264) زجاجة خمر كانت مُخبأة داخل تجاويف دراجة بحرية "جاتسكي" محمول على عربة سحب خلف المركبة.

 

وأضاف العتيبي أنه بالمحاولة الثانية عُثر على كمية أخرى من الخمور بلغت (95) زجاجة كانت مُخبأة بأجزاء متفرقة من مركبة خاصة, تم توزيعها ووضع بعضاً منها داخل تجاويف الأبواب الأمامية والخلفية وبعضها داخل خزان الوقود الخاص بالمركبة. مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ذلك.

 

وأضاف يلاحظ من خلال هذه المحاولة سعي المهربين لإيجاد أي طريقة لتهريب مثل هذه الممنوعات، إلا أن منسوبي الجمارك السعودية يقفون سداً منيعاً بوجه كل مابه ضرر على الفرد والمجتمع.

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
دعوى وليس حقيقة..
انور المالكي
عادي وين الغلط قالت له اركب ورا وانا اوصلك
ابو محمد
تنذكر ولا تنعاد ..
ابو محمد
الله يعين .
ابو محمد
طيب ,,

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