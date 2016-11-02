نور ينهي ترتيبات توقيع عقد حفل إعتزاله

الرياض (صدى):
أنهى نجم المنتخب السعودي ونادي الاتحاد السابق محمد نور اجراءات توقيع عقد تنظيم حفل اعتزاله مع محمد الجهيمي, مالك شركة الإحتفالات والكرنفالات, وذلك للاشراف على مباراة حفل اعتزاله التي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حيث سيحدد الموعد حسب الإتفاق مع أحد الأندية الاوربية ومن المتوقع ان يكون نادي مانشستر سيتي الإنجليزي, متصدر الدوري الإنجليزي هذا الموسم حتى الآن بعد مرور عشر جولات, والذي تفوق بقيادة مدربه الاسباني بيب جوارديولا على برشلونة في دوري ابطال اوروبا بثلاثة أهداف لهدف, في المباراة التي اقيمت أمس الثلاثاء 1 نوفمبر 2016.