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الأعداد السابقة للصحيفة

عضو بالشورى: مقترح منح الجنسية لأبناء السعودية من أجنبي هدفه منع التمييز

Time منذ 3 سنوات
Views 3704
Comment 10
عضو بالشورى: مقترح منح الجنسية لأبناء السعودية من أجنبي هدفه منع التمييز

على القحطاني (صدى):
قال عضو مجلس الشورى عطا بن حمود السبيتي أحد مقدمي مقترح تعديل نظام الجنسية السعودية، بما يمنح أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي حقهم في التمتع بالجنسية السعودية أن المقترح يهدف إلى حماية النسيج الاجتماعي من أي شكل من أشكال التمييز لأي سبب كان أو اعتبارات.

وأوضح فى "تصريحات صحفية" أن المقترح ركز على منح المولود لأم سعودية حق الحصول على الجنسية بغض النظر عن مكان الميلاد مكتفيا بنسبته لأمه، إضافة إلى إدخال التعديلات الضرورية في ظل الوضع القائم وصعوبة الحصول على الجنسية لابن السعودية عن طريق نظام النقاط.

وأضاف أن مقترحات التعديلات على الأنظمة لا تدخل في التفاصيل والجزئيات، التي تترك عادة للوائح التنفيذية مشيراً إلى أن مقدمي المقترح مقتنعون بأهميته وضرورة أن يمنح ابن السعودية جنسية والدته، وأنهم يتمنون أن يرى المقترح طريقه للنور.

وقال إنه لم يطرأ على نظام الجنسية تعديل منذ 60 عاما باستثناء تعديلات طفيفة في عامي 1425 و1428، رغم تنوع وتراكم تجربة المملكة في المجالات الإدارية والتنظيمية والتشريعات القانونية.

 

 

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
الغامدي
ليت الجمل توطاه وقطعه الورع هذا
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
على كذا كل الناس بتطلع🤔
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يبي يلحق على المواد الغذائبة قبل يشفطونها😂😂😂😂

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