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الأعداد السابقة للصحيفة

سيدة خمسينية تحول منزلها إلى وكر دعارة للقاصرات بتونس

Time منذ 3 سنوات
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سيدة خمسينية تحول منزلها إلى وكر دعارة للقاصرات بتونس

تونس (صدى):

قدمت  سيّدة  خلال الشهور الماضية بلاغا إلى السّلطات الأمنيّة بتونس أفادت أنّ ابنتها غادرت المنزل واختفت في ظروف غامضة وأنّ صديقتها  أعلمتها أنّها تستقر بمنزل امرأة وأنّها تمكّنت من الحصول على رقم هاتف هذه الأخيرة وطلبت منها أن تسلّمها ابنتها غير أنها رفضت.

 

واوضحت الشّاكية إنّها علمت أنّ هذه الأخيرة تتولّى التّغرير بالفتيات بالمال حتى تقنعهنّ بالبقاء بمنزلها ثم تتعمّد  استغلالهنّ جنسيّا لكلّ راغب في اللذّة، كما طالبت بتتبّع المظنون فيها من أجل ما نسب إليها.

 

و تمّت مداهمة منزل المشتكى بها بالعاصمة  وألقي عليها القبض وعثر بمنزلها على فتاتين تمّ الإحتفاظ بهما، وانكرت المتّهمة التّهمة المنسوبة إليها وباستفسارها عن الفتاتين الموجودتين بالمنزل أفادت أنّهما هربتا من أسرتيهما فرقّت لحالهما واستقبلتهما بمنزلها خوفا عليهما.

 

وقالت أنّها تعاملهما معاملة حسنة وقد أيّدت الفتاتان أقوالها لكن شهادة الجيران كشفت الحقيقة إذ أكّدوا أنّ العديد من الشبّان يتردّدون على المنزل في أوقات مختلفة وأنّه يشتبه في أنّه وكر للدّعارة.

 

وبعد تضييق الخناق على الفتاتين أفادتا أنّ المشتكى بها غرّرت بهما بعد أن  مكّنتهما من هدايا ثمينة ومن مبالغ ماليّة مختلفة حتى انساقتا وراءها وهربتا من منزل عائلتيهما وانتقلتا للعيش معها غير أنّهما اكتشفتا لاحقا أنّ كرمها يخفي مكرا ودهاء إذ أنّها أجبرتهما على الإستسلام للحرفاء الذين يتردّدون على منزلها.

 

وأضافت الفتاتان أنّهما حاولتا الفرار غير أنّ المرأة كانت تبتزّهما بصور وبمقاطع فيديو كانت بحوزتها تصوّرهما في مشاهد فاضحة ممّا جعلهما تستسلمان إلى حالهما.

 

وبمواجهة المتّهمة بأقوال الفتاتين تمسّكت بالإنكار وبكونها استقبلتهما بمنزلها رأفة بحالهما غير أنّ اعترافاتها لم تقنع باحثي البداية وأحيل الملف على أنظار المحكمة وباستنطاقها الجمعة تمسّكت بالإنكار وبعد المفاوضة قرّرت المحكمة حجز القضيّة إثر الجلسة للتّصريح بالحكم.

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أحدث التعليقات

يوسف العسيس
أسأل الله العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي .لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
هادي
20% بس قل 50% صح قل يسمي عرض هذآ حنا متقاعدين براتب 2700 ريال هذآ في صالح المتقاعدين الي رواتبهم تفوق العشرة الالف ريال ملاحضه المتقاعدين مهب سوا تري بس عشان كلمه متقاعد قلتو بشري وعروض
خليجي حر
هذا السفيه حمد بن جاسم لا يعرف إلا الخيانة والغدر لذلك لا يعرف معنى التعاون معنى العروبة لايريد اي شي فيه مصلحة شعب الخليج اهم شي عنده تفكيك المجلس ماعلم انه بسواعد وعزيمة الرجال سيتحقق لخليجنا كل شي بتوفيق الله كل ما تحقق شيء زاد نباحه نسال الله ان يخلص الامة منه
ابو محمد
جزاهم الله خير .. .. اللهم ارفع عنا البلاء ياكريم .. آمين ..
tawaq
سبحان الله الملائكة بالردود انكر ونكير ماذا تريدون منها انتم الستم انتم من يشارك باخبار الفضائح والدعارة وتبحثون عنها ولو كانت بادغال افريقيا والبعض يتميلح ( بس برضه تراها حلوة ) وهي احدى عاهرات السناب اتقوا الله في انفسكم ولا تقذفون المحصنات هداكم الله ملحوظة : سعودي اصل وفصل ومنشأ

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