سيدة خمسينية تحول منزلها إلى وكر دعارة للقاصرات بتونس

تونس (صدى):

قدمت سيّدة خلال الشهور الماضية بلاغا إلى السّلطات الأمنيّة بتونس أفادت أنّ ابنتها غادرت المنزل واختفت في ظروف غامضة وأنّ صديقتها أعلمتها أنّها تستقر بمنزل امرأة وأنّها تمكّنت من الحصول على رقم هاتف هذه الأخيرة وطلبت منها أن تسلّمها ابنتها غير أنها رفضت.

واوضحت الشّاكية إنّها علمت أنّ هذه الأخيرة تتولّى التّغرير بالفتيات بالمال حتى تقنعهنّ بالبقاء بمنزلها ثم تتعمّد استغلالهنّ جنسيّا لكلّ راغب في اللذّة، كما طالبت بتتبّع المظنون فيها من أجل ما نسب إليها.

و تمّت مداهمة منزل المشتكى بها بالعاصمة وألقي عليها القبض وعثر بمنزلها على فتاتين تمّ الإحتفاظ بهما، وانكرت المتّهمة التّهمة المنسوبة إليها وباستفسارها عن الفتاتين الموجودتين بالمنزل أفادت أنّهما هربتا من أسرتيهما فرقّت لحالهما واستقبلتهما بمنزلها خوفا عليهما.

وقالت أنّها تعاملهما معاملة حسنة وقد أيّدت الفتاتان أقوالها لكن شهادة الجيران كشفت الحقيقة إذ أكّدوا أنّ العديد من الشبّان يتردّدون على المنزل في أوقات مختلفة وأنّه يشتبه في أنّه وكر للدّعارة.

وبعد تضييق الخناق على الفتاتين أفادتا أنّ المشتكى بها غرّرت بهما بعد أن مكّنتهما من هدايا ثمينة ومن مبالغ ماليّة مختلفة حتى انساقتا وراءها وهربتا من منزل عائلتيهما وانتقلتا للعيش معها غير أنّهما اكتشفتا لاحقا أنّ كرمها يخفي مكرا ودهاء إذ أنّها أجبرتهما على الإستسلام للحرفاء الذين يتردّدون على منزلها.

وأضافت الفتاتان أنّهما حاولتا الفرار غير أنّ المرأة كانت تبتزّهما بصور وبمقاطع فيديو كانت بحوزتها تصوّرهما في مشاهد فاضحة ممّا جعلهما تستسلمان إلى حالهما.

وبمواجهة المتّهمة بأقوال الفتاتين تمسّكت بالإنكار وبكونها استقبلتهما بمنزلها رأفة بحالهما غير أنّ اعترافاتها لم تقنع باحثي البداية وأحيل الملف على أنظار المحكمة وباستنطاقها الجمعة تمسّكت بالإنكار وبعد المفاوضة قرّرت المحكمة حجز القضيّة إثر الجلسة للتّصريح بالحكم.