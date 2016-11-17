اقتحام شابين بحالة غير طبيعية مستشفى العارضة عبر الأسوار

حسن الجعفري (صدى):

تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة العارضة أمس من القبض على شابين سعوديين بالعقد الثاني من العمر، أثناء محاولتهما دخول مستشفى العارضة العام عن طريق القفز عبر سورها، الأمر الذي أثار الشكوك حولهما، كون مبنى المستشفى ما يزال في طور الصيانة والتأهيل بعد أن شبَّ به حريق الأسبوع الماضي، مما تسبب بإخلاء المرضى ونقلهم إثر ذلك للمستشفيات الأخرى بجازان.

وقالت مصادر ، عند القبض على الشابين زعما أنهما جاءا لزيارة أحد أقاربهما، إذ تبين للجهات الأمنية أنهما في حالة غير طبيعية، ليتم إيداعهما التوقيف بشرطة محافظة العارضة، للتحقيق معهما ومعرفة الدوافع التي دعتهما للاقتحام.

واضاف الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان، المقدم عبدالرحمن الزهراني ان شرطة محافظة العارضة تمكنت من القبض على شابين سعوديين في العقد الثاني من العمر، أثناء محاولتهما الدخول إلى مستشفى العارضة العام مدعيان زيارة أحد الأصدقاء.

وأوضح أن الشابين كانا بحالة غير طبيعية، وتم التحفظ عليهما وتسليمهما إلى مركز شرطة العارضة لاتخاذ المقتضى النظامي بحقهما.