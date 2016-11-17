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الأعداد السابقة للصحيفة

اقتحام شابين بحالة غير طبيعية مستشفى العارضة عبر الأسوار

Time منذ 3 سنوات
Views 2209
اقتحام شابين بحالة غير طبيعية مستشفى العارضة عبر الأسوار

حسن الجعفري (صدى):

تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة العارضة أمس من القبض على شابين سعوديين بالعقد الثاني من العمر، أثناء محاولتهما دخول مستشفى العارضة العام عن طريق القفز عبر سورها، الأمر الذي أثار الشكوك حولهما، كون مبنى المستشفى ما يزال في طور الصيانة والتأهيل بعد أن شبَّ به حريق الأسبوع الماضي، مما تسبب بإخلاء المرضى ونقلهم إثر ذلك للمستشفيات الأخرى بجازان.

وقالت مصادر ، عند القبض على الشابين زعما أنهما جاءا لزيارة أحد أقاربهما، إذ تبين للجهات الأمنية أنهما في حالة غير طبيعية، ليتم إيداعهما التوقيف بشرطة محافظة العارضة، للتحقيق معهما ومعرفة الدوافع التي دعتهما للاقتحام.

واضاف الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان، المقدم عبدالرحمن الزهراني ان شرطة محافظة العارضة تمكنت من القبض على شابين سعوديين في العقد الثاني من العمر، أثناء محاولتهما الدخول إلى مستشفى العارضة العام مدعيان زيارة أحد الأصدقاء.

وأوضح أن الشابين كانا بحالة غير طبيعية، وتم التحفظ عليهما وتسليمهما إلى مركز شرطة العارضة لاتخاذ المقتضى النظامي بحقهما.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الحين هالوجهه فعلا متزوج ؟ ومن قبل يزوجهه ؟ ما يشوف شكله في المرايه .... المتابعين ما يعلمون الغيب ولكن بعد ما نشرت مقطعك الخسيس فطبيعي ان يتم نشره من قبل المتابعين لتتم معاقبتك وعذرك يذكرني بعذر اللي شتمت رجل المرور وبعدين طلعت في مقطع تعتذر ... لا يفعل الانسان الخطاء ثم يجي يعتذر هذا مرفوض وغير مقبول اعتذاره
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
Yassar ellahib
بسم الله الرحمن الرحيم به ابدأ وبه أستعين ☀ والله ولي الصالحين عن الرسول عليه الصلاة وأذك وأطيب وأتم ألسلام أنما بُعِثت لأتمم مكارم الأخلاق ؟؟؟؟؟؟؟ وأحد الشعراء يقول أنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا ؟؟؟؟؟؟؟ وأنا أقول أنما الأمم في أخلاقها وليس في أعراقها ؟؟؟؟؟؟؟ وهذا القول قمة البلاغة ولكم من كف اليد الوحدا العبار وهذا حال البشر من عشائر وقبائل ودوال ومن أضال من الحكام ألتي تأخذ برأسها وما تسول لهم أنفسهم !!!!!!! ولا تسمع لقول العقلأ من شعوبها أمثال بشار ومن قبله أباه الفاطس (حافظ الناجس) ومن ولهم ومن على أشكالهم من باقي الأمم قاتلهم الله أن يفقهون ويتفقهون أللهم أمين أمين أمين يارب العالمين والصلاة وأذك وأطيب وأتم ألسلام على رسول الله مالاح ليل ونسلخ منه النهار وعلى آل بيته وأصحابه الكرام أجمعين ومن وله وسار على داربه وتبعه بأحسان وسالم تسليماً كثيرا كثيرا كثيراً لا تخبر أحد عن مداى قواة إيمانك وعبادتك لله بقدار ما أجعل الناس تراى مداى قواة إيمانك وعبادتك وخوفك من الله في حوسن تعاملك مع أخيك الأنسان وذالك أضعف الأيمان أن لم تكون تملك شيئ من الرفق في الحيوان وكل أنسان يرادد من مكانه بأسم وطنه أولاً (؟) ويكمل باقي المقولة أنا وطني لبنان وجميع الدوال العرابية أوطاني وباقي شعوب ودوال العالم أخوني بالرحمة والموادة والأنسانية السياسة أن لم يكن بها خوف من الرحمن لا تعادل راوث حمار والعبراة لمان يعتبر يا أولي الألباب وأعتذر أن وجدا أخطاء في الكتابة انا أنسان عادي ولم أكمل دراستي الابتدائية وشكراً لمان قبل الأعتذار عبدالله وتلميذ صغير من تلاميذ خاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين محمد الصادق الأمين ⚖👍☪ عليه الصلاة واذك وأطيب وأتم ألسلام ياسر بن محمد بن خالد اللهيب وشكراً لمان يجيد لغة ثانية وتقدم بالترجمة وشكراً لمان أرسال البوست لغيره ولكل من شاركه على صفحات التواصل الأجتماعي وكل تعليق يماثل رأي كاتبه.
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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