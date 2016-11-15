تقرير : المملكة ضمن أقل الدول عالميا في استخدام العمالة بدوام جزئي

جنيف (صدى):

أكدت منظمة العمل الدولية خلال تقرير لها أن المملكة ضمن أقل الدول عالميا في استخدام العمالة بدوام جزئي حيث تصل نسبة الذين يعملون أقل من 35 ساعة أسبوعيا في المملكة 5% .

وقالت المنظمة خلال التقرير الذى أصدرته من مقرها في جنيف أمس أن الأشكال غير النمطية للعمالة “ليست جديدة لكنها أصبحت أكثر شيوعا في أسواق العمل المعاصرة، وغالبا ما تصاحبها زيادة في انعدام الأمن للعمال مشيرة إلى إن أجور العمالة غير الدائمة تصل إلى 30 في المائة أقل عند المقارنة بالموظفين التقليديين.

وأوضحت أن نسبة العمال الذين يعملون أقل من 35 ساعة في الأسبوع مقارنة بجميع العاملين، حدود 5 في المائة في المملكة، و8 في المائة في المغرب، و4 في المائة في مصر، وصفر في المائة، تقريبا، في قطر وتونس.

وأشارت إلى النسبة ترتفع إلى 46 في المائة في هولندا، و34 في المائة في إيرلندا، و33 في المائة في السويد، و32 في المائة في بلجيكا والنمسا، و31 في المائة في بريطانيا والنرويج، و30 في المائة في الدنمارك، و29 في المائة في ألمانيا.