زوجة جورج وسوف الثانية تكشف حقيقة طلاقها

الدوحة (صدى):

انتشر في الآونة الأخيرة خبر انفصال الفنّان السوري جورج وسّوف عن زوجته الثانية، بطلة الرالي القطرية ندى زيدان، فقرّرت الأخيرة أن تخرج عن صمتها وتكشف الحقيقة كاملة.

وردت زيدان على تلك الأقاويل قائلة "لو كان الخبر صحيحاً لكنت أول من صرح عنه، فالطلاق مثل الزواج لا يمكن إخفاؤه"، نافيةً موضوع الطلاق بشكلٍ قاطع.

وأضافت ندى أنّها تتواصل مع زوجها بشكلٍ دائم عبر الهاتف، كما تفعل ابنته "عيون" الأمر نفسه، اضافةً الى أنّهما تنتظرا زيارته لهما في قطر، إلّا أنّ ما يعيق سلطان الطرب هو "الحصول على الفيزا لدخول البلاد".