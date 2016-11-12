أمانة الطائف: زراعة 1200 كبسولة شهرياً للتخلص من الكلاب الضالة

عبدالعزيز القثامي (صدى):
أكد المتحدث الرسمي لأمانة الطائف إسماعيل إبراهيم، إن الأمانة قررت زرع نحو 1200 كبسولة شهرياً؛ في قرابة 70 حياً بالمدينة للتخلص من الكلاب الضالة إستجابة لشكوى الأهالى .
وكان مواطنون بالطائف قد تقدموا بشكاوى إلى الأمانة بشأن انتشار الكلاب الضالة في أنحاء المدينة، وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لانتشار عدد من الكلاب الضالة في أحد الشوارع وعبر الأهالى عن خوفهم بمنع أبنائهم الصغار من الخروج من المنازل لحمايتهم من تلك الكلاب خوفاً من تكرار حوادث مهاجمة كلاب ضالة لأطفال صغار كما حدث في مدن أخرى في أوقات سابقة.
وطالب الأهالي بعودة " الكبسولات" التي كانت تستخدم لقتل الكلاب الضالة من أجل الحفاظ على حياتهم وحياة أبنائهم.