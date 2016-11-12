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أمانة الطائف: زراعة 1200 كبسولة شهرياً للتخلص من الكلاب الضالة

Time منذ 3 سنوات
Views 2165
أمانة الطائف: زراعة 1200 كبسولة شهرياً للتخلص من الكلاب الضالة

عبدالعزيز القثامي (صدى):
أكد المتحدث الرسمي لأمانة الطائف إسماعيل إبراهيم، إن الأمانة قررت زرع نحو 1200 كبسولة شهرياً؛ في قرابة 70 حياً بالمدينة للتخلص من الكلاب الضالة إستجابة لشكوى الأهالى .

وكان مواطنون بالطائف قد تقدموا بشكاوى إلى الأمانة بشأن انتشار الكلاب الضالة في أنحاء المدينة، وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لانتشار عدد من الكلاب الضالة في أحد الشوارع وعبر الأهالى عن خوفهم بمنع أبنائهم الصغار من الخروج من المنازل لحمايتهم من تلك الكلاب خوفاً من تكرار حوادث مهاجمة كلاب ضالة لأطفال صغار كما حدث في مدن أخرى في أوقات سابقة.

وطالب الأهالي بعودة " الكبسولات" التي كانت تستخدم لقتل الكلاب الضالة من أجل الحفاظ على حياتهم وحياة أبنائهم.

أمانة الطائف
الكلاب الضالة
زراعة
كبسولة
التخلص
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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
التعامل بتمثيل التقاء وحدات الثقل الفراغي
ابو عمار
اوكي
د محمد ماجد بخش
إذن الكيمياء دائرتين متتاليتين متتابعتين ممثلتين أو متعاكستين في التمثيل لدرجتي الفراغ الممثل عدديا للوحدات الذرية على اساس وحدة المركز ووحدات تمثيل وحدات ثقل وحدات العناصر الرابطة & والفراغ الممثل عدديا للثقل الممثل لوحدة مجموع الثقل المركزي+الطرفي الممثلان للثقل الكلي.
ابو عمار
اوكي
د محمد ماجد بخش
منذ ثانية Arrow الرد مقياسان مختلفان منطلقان ممثلان من نقطة مشتركة احدهما عددي فراغي ثقالي مكافيء محوري معاكس & والثاني عددي فراغي ثقالي مكافيء موازي محوري مغناطيسي.

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