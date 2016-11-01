السلطات المغربية تعتقل مسؤولين على خلفية وفاة بائع سمك

مليكة فؤاد (صدى):
اعتقلت السلطات المغربية قائد المقاطعة الرابعة في مدينة الحسيمة ونائبه وطبيب بيطري، بعد توجيه العاهل المغربي الملك محمد السادس، بالتحقيق في ظروف مقتل بائع السمك "محسن فكري" داخل شاحنة لجمع النفايات الجمعة الماضية، فيما أطلق سراح أصدقاء "فكري" الثلاثة بعد الاستماع إلى أقوالهم حول الواقعة بصفتهم شهوداً.
وكان الشرطة المختصة قد صادرت شاحنة بائع السمك، بعد أن أصدر الطبيب البيطري تقريرا بفسادها.
وخرجت مظاهرات منذ مطلع الأسبوع وتواصلت حتى أمس الإثنين في أغلب المدن المغربية للتنديد بـ"الطريقة المأساوية" التي توفي بها بائع سمك داخل شاحنة للنفايات في مدينة الحسيمة الأمازيغية.