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السلطات المغربية تعتقل مسؤولين على خلفية وفاة بائع سمك

Time منذ 3 سنوات
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السلطات المغربية تعتقل مسؤولين على خلفية وفاة بائع سمك

مليكة فؤاد (صدى):
اعتقلت السلطات المغربية قائد المقاطعة الرابعة في مدينة الحسيمة ونائبه وطبيب بيطري، بعد توجيه العاهل المغربي الملك محمد السادس، بالتحقيق في ظروف مقتل بائع السمك "محسن فكري" داخل شاحنة لجمع النفايات الجمعة الماضية، فيما أطلق سراح أصدقاء "فكري" الثلاثة بعد الاستماع إلى أقوالهم حول الواقعة بصفتهم شهوداً.

وكان الشرطة المختصة قد صادرت شاحنة بائع السمك، بعد أن أصدر الطبيب البيطري تقريرا بفسادها.

وخرجت مظاهرات منذ مطلع الأسبوع وتواصلت حتى أمس الإثنين في أغلب المدن المغربية للتنديد بـ"الطريقة المأساوية" التي توفي بها بائع سمك داخل شاحنة للنفايات في مدينة الحسيمة الأمازيغية.

بائع سمك
السلطات المغربية
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أحدث التعليقات

صمود الرامي
ياهريفي لا تقرب أو تحاول تتقرب من بوبدر تراه بالحيل غالي
خالد
مع احترامي وتقديري للجميع كيف يتم مفاوضة لاعب لم يدخل الفترة الحره ام حلال لنادي معين دون بقية الاندية اتمنى ان يتم المعاملة مثل قضية العويس وقضية عوض خميس مع العم ان اكثر لاعبين الهلال المنتقلين له يتم مفاوضتهم في معسكرات المنتخب ولكن بعض الاندية لها حضوه خاصة عند هيئة الرياضه سلامي لرياضة متطورة ومحترفة ونريهه
محمد الدوسري
في الواقع انا متخصص في السلامه بخبره طويله في الدفاع المدني ك صف ظابط سابق وحاصل على دورات متعدده في مجال السلامه والصحه المهنيه ولاكن مايعيقني هي إشتراط المؤهل العلمي تلك الورقه التي يمتلكها من لا يمتلك اي نوع من الخبره او الدرايه العمليه بما هو مكلف به فكم شخص يحمل الثانويه والبكالاريوس في تخصص لأعرف عنه شئ ويلجأ لأهل الخبره او يفشل
متابع
هههههه يمكن
الله يدفع البلاء والوباء
الله يسعده ويوفقه هذا عمله ليش العامل يطلع لاتعاطف مع الاجانب ع صحه المواطن، وقت الحضر فيه برامج توصيل

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