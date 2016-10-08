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الأعداد السابقة للصحيفة

ضبط عصابة تخصصت في سرقات المحلات التجارية بمكة

Time منذ 3 سنوات
Views 2351
ضبط عصابة تخصصت في سرقات المحلات التجارية بمكة

نايف السالم (صدى):

تمكنت دوريات أمنية ،بالعاصمة المقدسة، من الاطاحة بعصابة مكونة من ثمانية أشخاص من جنسيات مختلفة قامت بعدة سرقات المحلات التجارية بحي العزيزية.

ووجه مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء سعيد بن سالم القرني، بسرعة إلقاء القبض عليهم، وتم تشكيل فرقة عمل وتوزيع رجال الأمن بالشوارع الداخلية والرئيسية ومتابعة العصابة حتى تم تمكنوا من القبض عليهم وتحرير محضر بالواقعة، وتسليمهم لقسم شرطة العزيزية.

ومن جانبه صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، بأن شرطة العاصمة المقدسة تلقت عدة بلاغات تتضمن تعرض عدد من المحال التجارية للسرقة، على ضو تلك البلاغات تم تشكيل فريق عمل من الجهات الأمنية للبحث والتحري عن الجناة، وذلك بتوجيه من مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء سعيد بن سالم القرني، وبعون من الله وتوفيقه تمكنت الدوريات السرية بإدارة دوريات الأمن وبإشراف مديرها العقيد محمد السهيمي من ضبط ثمانية أشخاص من جنسيات مختلفة متهمين بالقيام بتلك السرقات، تم إيقافهم لاستكمال إجراءات الاستدلال الأولية تمهيدًا لإحالتهم لجهة الاختصاص.

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أحدث التعليقات

طلعت عبد الشكور
السلام عليكم معالي الوزير معاملة إضافة المساحة في الصك وإصدار الصك الإلكتروني تاخذ من الزمن سنه بكاملها فين التعامل الالكتروني وفين تسريع معاملات المواطنين وانهاء اجراءاتها بكل يسر وسهوله. حسبي الله ونعم الوكيل في كل متخاذل آخر المعامله
البرفسور حنس
بحكم اني داهيه مخلص لبلده... عملياً اعتقد ان عزل الاحياء راح يسبب انتشار للفاروس... كيف يا برفسور حنس...؟ لأن الي ساكنين تلك الاحياء كثير منهم سيخرج منها لأحد اقاربه او معارفه..الخ وبذلك ينشر الفاروس معه... الحل بتكثيف توعية سكان الحي بان حيهم بؤره للفيروس وتوزيع المعقمات عليهم وتنبيههم بعد الخروج الا لأقص حاجه...وكذلك تنبيه السكان بالابتعاد عن تلك الاحياء... اذا كنت مخطأ فأتمنى التصحيح وإن كنت مصيب ارجو ثواب الله..
أ ب ت ث ج ح خ
وليش تكبرون الموضوع سته احياء!! ترا هذي الاماكن كلها محيطه بالحرم ونسميها المنطقه المركزيه
الابهاوى
وانت مفروض عليك ما تنزل مثل هذا الخبر
الملل
وفلوس الهلال

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