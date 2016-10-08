ضبط عصابة تخصصت في سرقات المحلات التجارية بمكة

نايف السالم (صدى):

تمكنت دوريات أمنية ،بالعاصمة المقدسة، من الاطاحة بعصابة مكونة من ثمانية أشخاص من جنسيات مختلفة قامت بعدة سرقات المحلات التجارية بحي العزيزية.

ووجه مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء سعيد بن سالم القرني، بسرعة إلقاء القبض عليهم، وتم تشكيل فرقة عمل وتوزيع رجال الأمن بالشوارع الداخلية والرئيسية ومتابعة العصابة حتى تم تمكنوا من القبض عليهم وتحرير محضر بالواقعة، وتسليمهم لقسم شرطة العزيزية.

ومن جانبه صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، بأن شرطة العاصمة المقدسة تلقت عدة بلاغات تتضمن تعرض عدد من المحال التجارية للسرقة، على ضو تلك البلاغات تم تشكيل فريق عمل من الجهات الأمنية للبحث والتحري عن الجناة، وذلك بتوجيه من مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء سعيد بن سالم القرني، وبعون من الله وتوفيقه تمكنت الدوريات السرية بإدارة دوريات الأمن وبإشراف مديرها العقيد محمد السهيمي من ضبط ثمانية أشخاص من جنسيات مختلفة متهمين بالقيام بتلك السرقات، تم إيقافهم لاستكمال إجراءات الاستدلال الأولية تمهيدًا لإحالتهم لجهة الاختصاص.