مركز الأمير "عبد الله" للقلب بعرعر يدخل تقنية تعافي المريض في 4 أيام

إبراهيم العنزي (صدى):

استمراراً للخدمات الصحية النوعية والمتخصصة التي توفرها وزارة الصحة، لكل المرضى بكل المناطق في أماكن إقامتهم دون الحاجة للسفر إلى المناطق الأخرى؛ بحثًا عن المراكز الطبية المتخصصة، أدخل مركز الأمير "عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد" لأمراض وجراحة القلب بعرعر، تقنية جديدة في إجراء بعض عمليات القلب المفتوح؛ حيث يتم عمل فتحة صغيرة minimal invasive لا تتجاوز ٦ سم في أعلى عظمة القص، يقوم من خلالها الفريق الجراحي بتصليح أو استبدال الصمام الأورطي أو الشريان الأورطي.

وقالت "الصحة" إن هذه الطريقة أثبتت سرعة تعافي المريض بعد العملية والتخفيف من الآلام واستخدام المسكنات، الذي يؤدي بدوره إلى عودة المريض معافى بإذن الله بعد نحو ٤ أيام إلى منزله؛ بعد الخضوع لمثل تلك العمليات.

يشار إلى أن المركز أجرى خلال العام الماضي ١٤٣٧هـ، ٩٥ عملية قلب مفتوح و١٤٤٢ قسطرة قلبية و٧ عمليات جهاز منظم ضربات القلب، كما قدم المركز خدماته لعدد ١٦١٩٣ مريضاً، وبلغ عدد المرضى المحولين له من المناطق ٨٧٩ مريضاً.