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مستشفى عسير يُمنح الزمالة السعودية في 13 تخصص طبي

Time منذ 3 سنوات
Views 3111
مستشفى عسير يُمنح الزمالة السعودية في 13 تخصص طبي

 محمد بن طحيطح (صدى):
اعترفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بقسم الطواري بمستشفى عسير المركزي كمركز تدريبي يمنح دبلوم طب الطواري ويؤهل الى لقب نائب حسب الانظمة المعمول بها في الهيئة.

ويعد قسم الطواري بمستشفى عسير المركزي من أكبر اقسام الطواري بمستشفيات المنطقة حيث يوجد به60 سرير طواري ويعمل على مدار الساعة بطاقم من الاستشاريين والاخصائيين من حملة تخصص طب الطواري وبهذا الاعتراف سيقوم القسم بمنح المتدربين بعد سنتين من التدريب دبلوم الطوارئ علما بأن القسم معترف به ايضاً لنيل درجة الزمالة بعد التدريب لمدة 4 سنوات للإسهام في دعم طب الطوارئ بمستشفيات المنطقة.

الجدير بالذكر بأن مستشفى عسير المركزي معترف به كمركز تدريبي للزمالة السعودية لعشر تخصصات طبية إضافة الى زمالة التخصص الدقيق في ثلاث زمالات ويتلقى التدريب فيه حالياً 190 طبيب كما شهد المستشفى تخريج أكثر من 250 من الاستشاريين في مختلف التخصصات يعملون داخل وخارج المنطقة.

الهيئة السعودية
مستشفى عسير المركزي
التخصصات الصحية بقسم الطواري
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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يارب لاتورينا قوتك اليوم جنا. شي يخوف اللهم إنا استودعناك أرواحنا
د محمد ماجد بخش
كشف عوار علم الكيمياء هو ما أقصاني عن إكمال بحثي الذي صرفت فيه 8 ملايين ريال سعودي نصفها من حر مالي ونصفها الآخر ديون تعصف في يمنة ويسرة وسط شماتة "الأعدقاء" كما سماهم نسر الأدب السعودي رحمه الله.
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دورة تمثيل ثقل ارتباط العناصر هي الدورة الفراغية الثقالية المغناطيسية حيث درجة الثقالة العددية ممثلة بعدد وحدات العناصر الممثلة لدرجة ثقل ذرة العنصر المكافئة
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كل كتلة ذرية أو نظائرية ممثلة، هي مقدار وزني ممثل لفراغ مغناطيسي ممثل عدديا بوحدات ثقل ذرة المركز الممثل
عادل عبدالحي حمزة
عجل خرق عجل خارق وليس خرق

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