مستشفى عسير يُمنح الزمالة السعودية في 13 تخصص طبي

محمد بن طحيطح (صدى):
اعترفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بقسم الطواري بمستشفى عسير المركزي كمركز تدريبي يمنح دبلوم طب الطواري ويؤهل الى لقب نائب حسب الانظمة المعمول بها في الهيئة.
ويعد قسم الطواري بمستشفى عسير المركزي من أكبر اقسام الطواري بمستشفيات المنطقة حيث يوجد به60 سرير طواري ويعمل على مدار الساعة بطاقم من الاستشاريين والاخصائيين من حملة تخصص طب الطواري وبهذا الاعتراف سيقوم القسم بمنح المتدربين بعد سنتين من التدريب دبلوم الطوارئ علما بأن القسم معترف به ايضاً لنيل درجة الزمالة بعد التدريب لمدة 4 سنوات للإسهام في دعم طب الطوارئ بمستشفيات المنطقة.
الجدير بالذكر بأن مستشفى عسير المركزي معترف به كمركز تدريبي للزمالة السعودية لعشر تخصصات طبية إضافة الى زمالة التخصص الدقيق في ثلاث زمالات ويتلقى التدريب فيه حالياً 190 طبيب كما شهد المستشفى تخريج أكثر من 250 من الاستشاريين في مختلف التخصصات يعملون داخل وخارج المنطقة.