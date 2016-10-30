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بالصور.. تمرين "رماح الشمال" ينطلق بمشاركة القوات البرية السعودية والأمريكية

Time منذ 3 سنوات
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بالصور.. تمرين "رماح الشمال" ينطلق بمشاركة القوات البرية السعودية والأمريكية

محمود البلوي (صدى):
انطلقت اليوم فعاليات تمرين "رماح الشمال 2016 "بالمنطقة الشمالية الغربية الذي يجمع وحدات عمليات خاصة تابعة للقوات البرية الملكية السعودية بوحدات وعناصر من العمليات الخاصة الماليزية والأمريكية بمشاركة وحدات من القوات الخاصة بالقوات البحرية وطيران القوات البرية والقوات الجوية الملكية السعودية ،ويستمر حتى 13 صفر 1438هـ.

 

وأقيم حفل انطلاق التمرين بحضور قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن ظافر بن علي الشهري وعدد من الضباط والقادة من الجانب الأمريكي والماليزي، ورفع في بداية مراسم الحفل أعلام الدول المشاركة بعد ذلك عزف السلام الوطني للدول المشاركة في التمرين إيذاناً ببدء التمرين.

 

بدوره عبر قائد التمرين العميد الركن علي بن ساير العنزي، عن ترحيبه بالمشاركين من وحدات القوات المسلحة والجانبين الأمريكي والماليزي، مبيناً ما تتميز به وحدات المظليين والقوات الخاصة بالقوات البرية الملكية السعودية من القدرة والكفاءة للعمل في مختلف البيئات الجغرافية من جبلية وصحراوية وساحلية وكذلك المناطق المبنية.

 

وقال " إن الغرض من إقامة هذا النوع من التمارين هو اكتساب الخبرات وتبادلها مع الأصدقاء وتوحيد المفاهيم والإجراءات استعداداً لمواجهة أي تهديد لا سمح الله للمصالح الوطنية "،مشيراً إلى المتابعة المستمرة من قبل المشرف العام على التمرين صاحب السمو الملكي اللواء الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب قائد القوات البرية قائد وحدات المظليين والقوات الخاصة .

 

من جانبهما عبر الجانبان الأمريكي والماليزي،عن شكرهم وامتنانهم للقوات المسلحة السعودية على استضافتها للتمرين وتسخير الامكانات لانجاح التمرين ، وقام اللواء الشهري بجولة استعرض خلالها القوات المشاركة والآليات.

 

يذكر أن تمرين "رماح الشمال 2016 " يأتي في إطار التعاون العسكري الذي يربط المملكة بالدول المشاركة ويكثف في تدريباته على مهام وحدات العمليات الخاصة.

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رماح الشمال
القوات البرية السعودية والأمريكية
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أحدث التعليقات

❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
الله يقوي ايمانك
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم
فبصل
اقول باقي حساب المواطن شيلوه
abdul
اشفقت عليك يا استاذ محمد الجدعان . حطّوك في وجه المدفع لتغطِّي عن سوءاتهم وتغسل نتانة فحشاءهم . الله يكون في عونك في الأيام الجاية. للتذكرة فقط. هنا صرفوا لنا ١٢٠٠ دولار لكل فرد فوق دخله الشهري او مصروفه الشهري سواء كان شغال ، متقاعد، يستلم شيك الاعاقة ، شيك بدل عطل عن العمل، ربة منزل، ...الخ . والابناء دون عمر ١٨ سنة صُرف لكل صغير ٥٠٠ دولار . هذا بالإضافة الي كرتونين من المواد الغذائية كل اسبوعين نأخذها ببلاش من أماكن محددة .
ابويزن اتحادي بكل فخر
يا فهد انت محبوب جدا زي نور عبدالفتاح باع الاتحاد في عز حاجه الاتحاد إليه لك شعبيه كبيره واللي قال انقلع قل جيب لاعب احسن مني فهد انت الان فط الاتحاد نمر ون

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