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طبيب نفسي: ميليشا الحوثي يعانون من حالة رفض وجداني لفضيحة استهداف مكة

Time منذ 3 سنوات
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طبيب نفسي: ميليشا الحوثي يعانون من حالة رفض وجداني لفضيحة استهداف مكة

القاهرة (صدى):
أكد الدكتور خالد صالح عبد الله أستاذ علم النفس بجامعة جنوب الوادي المصرية أن أتباع مليشيات الحوثي يعانون من حالة رفض وجداني لفضيحة استهداف مكة يطلق عليها في علم النفس «الإنكار».

وأضاف أنها تعد حالة في منتهى الصعوبة فهم يقولون «نعم أطلقنا صاروخ باتجاه منطقة مكة لكنه لم «مش للحرم يعني بالضبط»، وهو نوع من التبرير للتنفيس عن حالة الرفض الوجداني التي يعانون منها.

يذكر أن قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلنت في وقت متأخر من يوم الخميس، اعتراض صاروخ باليستي أطلقته المليشيات الحوثية من محافظة صعدة باتجاه منطقة مكة المكرمة، موضحةً أن وسائل الدفاع الجوي تمكنت من اعتراضه وتدميره على بعد 65 كم من مكة المكرمة من دون أي أضرار.

الحوثي
صاروخ
استهداف مكة المكرمة
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أحدث التعليقات

S3OOd
اممممممممممممممممممم .. كلى بعد ..؟! طيب سؤال .. كوفيد 19 ما يجيب تليف او يمكن سرطان .. اعملو ابحاثكم يمكن يطلع شي جديد ..
متابع
الخبر بدون مصدر للأسف مثل الانقلاب.. نستطيع فضح قطر بدون كذب يا عالم
النهاية القريبه
حنا ملتزمين لكن الاحانب ما يفهمون يبي يفلها ويتعالج مجاني وحنا نعاني بسببهم الله ياخذهم اليوم قبل بكره
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب

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