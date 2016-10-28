طبيب نفسي: ميليشا الحوثي يعانون من حالة رفض وجداني لفضيحة استهداف مكة

القاهرة (صدى):
أكد الدكتور خالد صالح عبد الله أستاذ علم النفس بجامعة جنوب الوادي المصرية أن أتباع مليشيات الحوثي يعانون من حالة رفض وجداني لفضيحة استهداف مكة يطلق عليها في علم النفس «الإنكار».
وأضاف أنها تعد حالة في منتهى الصعوبة فهم يقولون «نعم أطلقنا صاروخ باتجاه منطقة مكة لكنه لم «مش للحرم يعني بالضبط»، وهو نوع من التبرير للتنفيس عن حالة الرفض الوجداني التي يعانون منها.
يذكر أن قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلنت في وقت متأخر من يوم الخميس، اعتراض صاروخ باليستي أطلقته المليشيات الحوثية من محافظة صعدة باتجاه منطقة مكة المكرمة، موضحةً أن وسائل الدفاع الجوي تمكنت من اعتراضه وتدميره على بعد 65 كم من مكة المكرمة من دون أي أضرار.