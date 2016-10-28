كبار العلماء: التعرض للحرمين جريمة عظيمة وبرهان جديد على هدف الصفويين

عادل الحربي (صدى):
أكدت هيئة كبار العلماء أن التعرض للحرمين جريمة عظيمة، وبرهان جديد على هدف الصفويين من زرع جماعة الحوثي في اليمن.
جاء تعليق هيئة كبار العلماء عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر في تغريدة قالت فيها: التعرض للحرمين جريمة عظيمة، وبرهان جديد على هدف الصفويين من زرع جماعة الحوثي في اليمن".
وكانت قوات التحالف قد أعلنت أمس الخميس عن اعتراض صاروخ باليستي أطلقته المليشيات الحوثية من محافظة صعده باتجاه منطقة مكة المكرمة، وقد تمكنت وسائل الدفاع الجوي من اعتراضه وتدميره على بعد 65 كم من مكة المكرمة من دون أي أضرار.