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كبار العلماء: التعرض للحرمين جريمة عظيمة وبرهان جديد على هدف الصفويين

Time منذ 3 سنوات
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كبار العلماء: التعرض للحرمين جريمة عظيمة وبرهان جديد على هدف الصفويين

عادل الحربي (صدى):
أكدت هيئة كبار العلماء أن التعرض للحرمين جريمة عظيمة، وبرهان جديد على هدف الصفويين من زرع جماعة الحوثي في اليمن.

جاء تعليق هيئة كبار العلماء عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر في تغريدة قالت فيها: التعرض للحرمين جريمة عظيمة، وبرهان جديد على هدف الصفويين من زرع جماعة الحوثي في اليمن".

وكانت قوات التحالف قد أعلنت أمس الخميس عن اعتراض صاروخ باليستي أطلقته المليشيات الحوثية من محافظة صعده باتجاه منطقة مكة المكرمة، وقد تمكنت وسائل الدفاع الجوي من اعتراضه وتدميره على بعد 65 كم من مكة المكرمة من دون أي أضرار.

الحوثي
كبار العلماء
استهداف مكة المكرمة
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أحدث التعليقات

S3OOd
اممممممممممممممممممم .. كلى بعد ..؟! طيب سؤال .. كوفيد 19 ما يجيب تليف او يمكن سرطان .. اعملو ابحاثكم يمكن يطلع شي جديد ..
متابع
الخبر بدون مصدر للأسف مثل الانقلاب.. نستطيع فضح قطر بدون كذب يا عالم
النهاية القريبه
حنا ملتزمين لكن الاحانب ما يفهمون يبي يفلها ويتعالج مجاني وحنا نعاني بسببهم الله ياخذهم اليوم قبل بكره
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب

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