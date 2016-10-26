منع المؤلفات الشيعية من التداول فى مساجد الجزائر

وكالات (صدى):
حظرت وزارة الشؤون الدينية الجزائرية، تداول الكتب الداعية إلى التشييع بالمساجد.
ووجه "محمد عيسى" وزير الشؤون الدينية، وثيقة لأئمة المساجد، طلب فيها منهم منع تداول الكتب التي تدعو للتشيع، ومراقبة مكتبات المساجد من أجل منع وصول هذه المؤلفات إليها.
وقال الدكتور "بوميسون نور الدين"، خطيب مسجد وأستاذ في علوم الشريعة الإسلامية بجامعة وهران غرب، "تشدد السلطات ليس فقط على منع الدعوة للفكر الشيعي والتشيع، بل حتى لمنع أي أفكار ومذاهب دينية غريبة عن المجتمع"، وفقا للأناضول.
وجاء الإجراء بعد أقل من شهر من صدور تعليمات مماثلة، في 22 سبتمبر الماضي، تدعو إلى "ضرورة منع أي استغلال مذهبي لذكرى عاشوراء التي يحييها الجزائريون".