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منع المؤلفات الشيعية من التداول فى مساجد الجزائر

Time منذ 3 سنوات
Views 1740
منع المؤلفات الشيعية من التداول فى مساجد الجزائر

وكالات (صدى):
حظرت وزارة الشؤون الدينية الجزائرية، تداول الكتب الداعية إلى التشييع بالمساجد.

ووجه "محمد عيسى" وزير الشؤون الدينية، وثيقة لأئمة المساجد، طلب فيها منهم منع تداول الكتب التي تدعو للتشيع، ومراقبة مكتبات المساجد من أجل منع وصول هذه المؤلفات إليها.

وقال الدكتور "بوميسون نور الدين"، خطيب مسجد وأستاذ في علوم الشريعة الإسلامية بجامعة وهران غرب، "تشدد السلطات ليس فقط على منع الدعوة للفكر الشيعي والتشيع، بل حتى لمنع أي أفكار ومذاهب دينية غريبة عن المجتمع"، وفقا للأناضول.

وجاء الإجراء بعد أقل من شهر من صدور تعليمات مماثلة، في 22 سبتمبر الماضي، تدعو إلى "ضرورة منع أي استغلال مذهبي لذكرى عاشوراء التي يحييها الجزائريون".

المؤلفات الشيعية
التداول فى مساجد الجزائر
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أحدث التعليقات

Kawtar
لطالما كراهة الأفاعي سامة و ناكرة للجميل غير عرفت علاش كيسميو الإنسان السيئ لفعة😅😅😅😅
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
ABO A7MD
خابوا وخسروا ، هم واذنابهم وعملائهم الخونة ، وباذن الله ستبقى المملكة العربية السعودية شامخة تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وابناء الوطن المخلصين من شمالها الى جنوبها ومن شرقها الى غربها . لله در شاعرنا الكبير .. مشعل الحارثي ، عندما قال في قصيدته التي تعبر عن كل مواطن مخلص لهذا الوطن الغالي : هذا وطنا ما سكناه تهجير الجيش واحد ما جمعنا الحثالي لو ينتخي عرعر تلبيه خرخير كل الجنوب يصير جمب الشمالي لا يا وطن لا تحسبنا مدابير لو الدهر في بعض الاحيان مالي طالبك لا تجفل من الوقت وتذير وكل ابنائك وبالله الاتكالي وان كان ماشفت السعد والتباشير عيب(ن) علينا لبسنا للبدالي نذراً علي لحرسك وافديك واغير ديني وعرضي فيك واغلى حلالي واللي يأثر فيك بيات تأثير أبرء منه لو كان عمي وخالي وان مت وأخذتني صروف المقادير والله لوصي فيك حتى عيالي
ابن حزم
جزاك الله خيرا
هادي
والله صدق يا امل كلا يحسد الشعب السعودي

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