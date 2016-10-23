نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

عضو «شورى»: نظام جديد لردع المسيئين بـ«التواصل الاجتماعي» تحت الدراسة

Time منذ 3 سنوات
Views 1885
Comment 1
عضو «شورى»: نظام جديد لردع المسيئين بـ«التواصل الاجتماعي» تحت الدراسة

علي القحطاني (صدى):

أكد نائب رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى الدكتور عوض بن خزيم الأسمري أن هناك نظاما جديداً سيصدر في القريب العاجل يتعلق بالحماية الإلكترونية من الناحية القانونية، لردع كل شخص يرتكب مخالفة إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة وفقًا لعكاظ.

وأضاف إن الأنظمة المتسارعة لوسائل التواصل الاجتماعي حتمت عليه ومجموعة من زملائه اقتراح مشروع تمت الموافقة عليه، ودعوا لدراسته في مجلس الشورى، إلا أن حرص الدولة كان أكبر وأسرع، إذ صدر نظام جديد يطور النظام السابق الذي صدر في عام 1428، لافتاً إلى أن النظامين موجودان في المجلس لدراستهما ومقارنتهما وأخذ المناسب منهما.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
على كذا كل الناس بتطلع🤔
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يبي يلحق على المواد الغذائبة قبل يشفطونها😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تصرف سياسي حكيم

أخر الأخبار

الأندية الإنجليزية تتابع الصحة العقلية للاعبيها بعد العزل المنزلي
الأندية الإنجليزية تتابع الصحة العقلية للاعبيها بعد العزل المنزلي
Time منذ 18 دقيقة Views 1232
مسن يتغلب على الفيروس القاتل بمعجزة إلهية
مسن يتغلب على الفيروس القاتل بمعجزة إلهية
Time منذ 24 دقيقة Views 1427
مفرح الشقيقي: من يتعمد كسر منع التجول " قليل أدب "
مفرح الشقيقي: من يتعمد كسر منع التجول " قليل أدب "
Time منذ 51 دقيقة Views 1493
عبدالرحمن السماري : النصر لديه 10 بطولات مناطق والهلال 12 بطولة
عبدالرحمن السماري : النصر لديه 10 بطولات مناطق والهلال 12 بطولة
Time منذ ساعة Views 284
شاهد كيف يتغلل كورونا في الجسم !
شاهد كيف يتغلل كورونا في الجسم !
Time منذ ساعة Views 504
فهد الطخيم : اتحدى ان أي فريق حقق 4 بطولات في موسم
فهد الطخيم : اتحدى ان أي فريق حقق 4 بطولات في موسم
Time منذ ساعة Views 289
الإطاحة بـ 9 أشخاص ظهروا في مقاطع مشينة
الإطاحة بـ 9 أشخاص ظهروا في مقاطع مشينة
Time منذ ساعة Views 2459
مكالمة تكشف عن حادثة خطف طفلة تعيش لدى أسرة مسؤول رفيع المستوى
مكالمة تكشف عن حادثة خطف طفلة تعيش لدى أسرة مسؤول رفيع المستوى
Time منذ ساعة Views 2462
ناقل " كورونا " في الصين كان على علاقة جنسية بخفافيش!
ناقل " كورونا " في الصين كان على علاقة جنسية بخفافيش!
Time منذ ساعة Views 2308
حالات يسمح فيها بالخروج بعد منع التجول بعدد من أحياء المدينة على مدار الـ24 ساعة
حالات يسمح فيها بالخروج بعد منع التجول بعدد من أحياء المدينة على مدار الـ24 ساعة
Time منذ ساعتين Views 2252