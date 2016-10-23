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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو ..رهان " داعشي " بين تونسي و سوري لتنفيذ عمل انتحاري

Time منذ 3 سنوات
Views 4728
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بالفيديو ..رهان " داعشي " بين تونسي و سوري لتنفيذ عمل انتحاري

وكالات (صدى):

في واقعة غريبة ،وقع خلاف بين اثنان من “دواعش” الشمال السوري، على تنفيذ عملية انتحارية قبل الآخر، ولولا فكرة تفتق عنها ذهن عنصر ثالث، لحدث ما لا تحمد عقباه بين “أبو لقمان التونسي” وآخر سوري، لم يذكر التنظيم المتطرف اسمه ولا لقبه حين نشر خبرهما ضمن إصدارات بثها الأربعاء الماضي من مناطق سيطرته في حلب، عن بعض “استشهادييه” ومعظم قصصهم من النوع الغريب.

ونشر التنظيم “الداعشي” المتطرف، ان السوري كان جاهزا لعملية انتحارية، وبدت عليه الفرحة عندما حان ميعاد تنفيذها، فوضعوه بعربة مفخخة لاستخدامها على الطريقة الانتحارية، أي اقتحام سائقها المكان به وبما فيها وعليها من معدّ للتفجير، ثم صعقها لقتل ما تيسر من الأعداء، إلا أن “أبو لقمان التونسي”غضب واعتبره تمييزا واحتكارا، فانتفض راغبا بانتزاع اللقمة من فم السوري ليأكلها هو ويحرمه منها.

وعلى الفور توجه “أبو لقمان” إلى العربة، قبل أن يمضي بها السوري نحو الهدف المنشود، فأنزله منها عنوة على ما يبدو، وأخبره أن له الأولوية بالعملية قبله، فاختلف الاثنان بأسلوبهما “الداعشي” الخاص، وكاد الخلاف يتطور بالتأكيد، لولا طرأت على زميل لهما ثالث، وهو قوقازي.

وأنهى المشكلة من خلال اقتراح وهو أن يدخل الاثنان في رهان “داعشي” حاسم، أو قرعة وافقا عليها مسبقا، فأسند ظهره إلى الجدار ووضع في إحدى يديه حبة حصى التقطها من أديم المكان، وطلب أن يتخيل كل منهما في أي يد وضعها، ففشل السوري باكتشافها، ولما جاء دور التونسي، اختار يد القوقازي اليمنى، فظهرت البحصة فيها حين فتحها، وعمّت البهجة.

وفرح “أبو لقمان” كأنه ربح جائزة “اللوتو” المسيلة للعاب، وأسرع السوري وعانقه وهنأه، وكما يقول المعلق “الداعشي” على الفيديو الذي تنشره “العربية.نت” نقلا عن إعلام التنظيم المتطرف، فإن “أبو لقمان” كبّر فرحا وتهليلا “لأنه أصبح أقرب الى تحقيق أمنيته من رفيقه” في إشارة الى السوري الخاسر الرهان.

وذهب “أبو لقمان” إلى المفخخة التي كانت تنتظره، فقادها ورأيناها في الفيديو تمضي، ثم تنقلب اللقطة بنهاية الشريط الى دخان، ظهر علامة على أن “أبو لقمان” فجّرها فيه وبآخرين، وهكذا كان.

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أحدث التعليقات

احمد
لاحول ولا قوة الا بالله طبيعي لأن من أمن العقوبة أساء الأدب نسمع تم القبض على فلان ولم نسمع عن تنفيذ العقوبة
ابو ناصر
حد الحرابة وحده الذي يردع هؤلاء
ابو عمار
طيب
ابو ناصر
طيب
ابو ناصر
لاحول ولا قوة الا بالله

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