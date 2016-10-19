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بالفيديو:احتجاز شخص داخل شنطة سيارة. .وشرطة الخرج تحقق مع صاحبها

Time منذ 3 سنوات
Views 2866
Comment 10
بالفيديو:احتجاز شخص داخل شنطة سيارة. .وشرطة الخرج تحقق مع صاحبها

علي القحطاني (صدى):

تداول مقطع فيديو لمواطن وهو يقود مركبة، وظهر ما يبدو يد شخص تلوّح من شنطة السيارة، في أحد شوارع الدلم التابعة لمحافظة الخرج.

واظهر الفيديو الذى وثقه مواطن بكاميرا هاتفه لحظة وقوف سيارة في إشارة مرورية، حيث ظهرت يد شخص تلوح من الشنطة، في أحد شوارع الدلم التابعة للمحافظة .

وتداول مقطع الفيديو علي نطاق واسع ، فيما باشرت شرطة محافظة الخرج التحقيقات مع المواطن .

وقالت احدى المصادر أن شرطة محافظة الخرج أوقفت المواطن صاحب المركبة رهن التحقيق، للتأكد من ملابسات المقطع وصحة الادعاءات المتداولة حول وجود شخص في السيارة .

شرطة الخرج
شنطة سيارة
Time واتساب

أحدث التعليقات

abdul
نعم يا ابا القرقاش.. ولهذا نزعتم ابو موس وابوعيس والطرمبا الكبري والصغري من العجم واعدتوها الي حظيرة العرب. هههه
عدو الخونة
عونان موفق
عدو الخونة
خليك في الشبك
Essaaa
عليا الحلال كذاب
Essaaa
عليا الحلال كذاب

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