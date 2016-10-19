"الكلباني" معلقاً على تصريحات " العرج" : انتاجية الوزير 5 دقائق

علي القحطاني (صدى):
علق الداعية الإسلامي عادل الكلباني على تصريحات وزير الخدمة المدنية خالد العرج – التي اطلقها خلال لقائه ببرنامج "الثامنة" المذاع على فضائية " إم بي سي"- وقال فيها :"انتاجية الموظف لا تتجاوز ساعة بناءً على دراسة ذكرتها وزارة الإقتصاد والتخطيط"، وأصرّ على ذلك عندما سأله مقدم البرنامج الإعلامي داوود الشريان.
وقال "الكلباني" في تغريدة له تعليقاً على تصريحات "العرج": "يعني إنتاجية الوزير 5 دقايق"، مشاركاً في هاشتاق "ساعة واحدة انتاجية الموظف الحكومي".
وأعاد الكلباني نشر تغريدة لحساب "مبارك بن زعير" قال فيها: "في سياق حالة "التقشف" يجب أن يلتزم المسؤول بالتقشف "الحاد" في التصريحات المستفزة والمبنية على سواليف و "هقاوي".