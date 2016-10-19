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"الكلباني" معلقاً على تصريحات " العرج" : انتاجية الوزير 5 دقائق

Time منذ 3 سنوات
Views 4257
Comment 11
"الكلباني" معلقاً على تصريحات " العرج" : انتاجية الوزير 5 دقائق

علي القحطاني (صدى):
علق الداعية الإسلامي عادل الكلباني على تصريحات وزير الخدمة المدنية خالد العرج – التي اطلقها خلال لقائه ببرنامج "الثامنة" المذاع على فضائية " إم بي سي"- وقال فيها :"انتاجية الموظف لا تتجاوز ساعة بناءً على دراسة ذكرتها وزارة الإقتصاد والتخطيط"، وأصرّ على ذلك عندما سأله مقدم البرنامج الإعلامي داوود الشريان.

وقال "الكلباني" في تغريدة له تعليقاً على تصريحات "العرج": "يعني إنتاجية الوزير 5 دقايق"، مشاركاً في هاشتاق "ساعة واحدة انتاجية الموظف الحكومي".

وأعاد الكلباني نشر تغريدة لحساب "مبارك بن زعير" قال فيها: "في سياق حالة "التقشف" يجب أن يلتزم المسؤول بالتقشف "الحاد" في التصريحات المستفزة والمبنية على سواليف و "هقاوي".

الكلباني
العرج
تصريحات
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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لعنة الله على الأشكال هذي توكل كرمان اليوم احرقت قلبها في الفيسبوك ودام عزك ياوطن💚😘 القرني،،،،قاآآآآهرهم👍
عبدالله
اعتقد انه يقصد الذين يدعون انهم سعوديين ولكنهم يشتمون السعودية او من يدافع عن السعودية.
ابوبدر
الله ياخذهن اخذ عزيز مقتدر ويسود حياتهن ويجعلهن بنار جهنم. هذولي شيطانات وماهن اودام. هذولي هن السم الزعاف
يوسف الحمادي
ولكن ما ذنب المواطن عندما تحملله الحكومة فاتورة علاج العمالة المتكدسة التي تقاعست الحكومة وتسببت في تكدسها في البلد دون فائدة؟ صحيح جيب المواطن شريك للحكومة في الضراء فقط أما في السراء فالمواطن شيطان لا يستحق المشاركة
M-512
حسبي الله ونعم الوكيل فيه الله ينتقم منه ونعم المنتقم هو.

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