نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

نيوزيلندا تسعى لإنهاء جمود الموقف بشأن سوريا في مجلس الأمن

Time منذ 3 سنوات
Views 2303
Comment 1
نيوزيلندا تسعى لإنهاء جمود الموقف بشأن سوريا في مجلس الأمن

واس (صدى):

قدمت نيوزيلندا ، اليوم ، مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف جميع الهجمات التي قد تسفر عن سقوط قتلى من المدنيين في سوريا ، خاصة الضربات الجوية في "حلب" ، وذلك بعد أيام من استخدام روسيا حق النقض "الفيتو" ضد نص مماثل.

ويطلب مشروع القرار النيوزيلندي ، وقف كل الهجمات التي يمكن أن تؤدي لمقتل أو إصابة المدنيين أو إلحاق أضرار بمنشآت مدنية في سوريا خاصة تلك التي تنفذ عن طريق الجو في "حلب".

وقال مندوب نيوزيلندا بالأمم المتحدة ، جيرارد فان بوهيمن: على المجلس مسؤولية محاولة التعامل مع أكبر قضية على جدول أعماله كما هو واضح ، والاستسلام في ظل مستوى القتل والدمار الذي يحدث لا يبدو التصرف السليم بالنسبة لنا.

ويحتاج مشروع القرار في الأمم المتحدة ، إلى تسعة أصوات مؤيدة وألا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق "الفيتو" حتى يعتمد. والدول الخمس هي الولايات المتحدة ، وفرنسا ، وبريطانيا ، وروسيا ، والصين.

سوريا
مجلس الأمن
إنهاء
نيوزيلندا
جمود الموقف
Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
صح الكلام ..
وزير المالية
الحلا بس راح انظر حتى لمكافات الطلاب
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
الشلهوب الموهوب
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

أخر الأخبار

عسيري: صالونات التجميل والحلاقة والنوادي الرياضية لن تعود حتى القضاء على الوباء (فيديو)
عسيري: صالونات التجميل والحلاقة والنوادي الرياضية لن تعود حتى القضاء على الوباء (فيديو)
Time منذ دقيقة Views 1065
فائدة جهاز النحت البارد في تفتيت الدهون
فائدة جهاز النحت البارد في تفتيت الدهون
Time منذ 5 دقائق Views 120
وفاة طفلة بعد ضربها وحرقها في جلسة رقية
وفاة طفلة بعد ضربها وحرقها في جلسة رقية
Time منذ 7 دقائق Views 162
عودة التدريبات الجماعية في الدوري الإسباني
عودة التدريبات الجماعية في الدوري الإسباني
Time منذ 13 دقيقة Views 1146
الطيران المدني: "سيكون هناك مقعد شاغر بين الركاب بدءا من الغد" (فيديو)
الطيران المدني: "سيكون هناك مقعد شاغر بين الركاب بدءا من الغد" (فيديو)
Time منذ 24 دقيقة Views 1283
بالفيديو.. متحدث الموارد البشرية: الحضور للعمل سيكون على 3 مراحل بنسب مختلفة
بالفيديو.. متحدث الموارد البشرية: الحضور للعمل سيكون على 3 مراحل بنسب مختلفة
Time منذ 28 دقيقة Views 1494
اتحاد الجولف بالمملكة يفتح ملاعبه بشروط
اتحاد الجولف بالمملكة يفتح ملاعبه بشروط
Time منذ 31 دقيقة Views 1190
شاهد.. مساجد الرياض تستعد لاستقبال المصليين من جديد
شاهد.. مساجد الرياض تستعد لاستقبال المصليين من جديد
Time منذ 38 دقيقة Views 1345
مقتل فتاة على يد شقيقها بمطرقة بسبب التابلت 
مقتل فتاة على يد شقيقها بمطرقة بسبب التابلت 
Time منذ 42 دقيقة Views 853
شاهد.. أم تركها نجلها لعيون زوجته تشعل الغضب بالمملكة
شاهد.. أم تركها نجلها لعيون زوجته تشعل الغضب بالمملكة
Time منذ 48 دقيقة Views 2242