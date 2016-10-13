نيوزيلندا تسعى لإنهاء جمود الموقف بشأن سوريا في مجلس الأمن

واس (صدى):
قدمت نيوزيلندا ، اليوم ، مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف جميع الهجمات التي قد تسفر عن سقوط قتلى من المدنيين في سوريا ، خاصة الضربات الجوية في "حلب" ، وذلك بعد أيام من استخدام روسيا حق النقض "الفيتو" ضد نص مماثل.
ويطلب مشروع القرار النيوزيلندي ، وقف كل الهجمات التي يمكن أن تؤدي لمقتل أو إصابة المدنيين أو إلحاق أضرار بمنشآت مدنية في سوريا خاصة تلك التي تنفذ عن طريق الجو في "حلب".
وقال مندوب نيوزيلندا بالأمم المتحدة ، جيرارد فان بوهيمن: على المجلس مسؤولية محاولة التعامل مع أكبر قضية على جدول أعماله كما هو واضح ، والاستسلام في ظل مستوى القتل والدمار الذي يحدث لا يبدو التصرف السليم بالنسبة لنا.
ويحتاج مشروع القرار في الأمم المتحدة ، إلى تسعة أصوات مؤيدة وألا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق "الفيتو" حتى يعتمد. والدول الخمس هي الولايات المتحدة ، وفرنسا ، وبريطانيا ، وروسيا ، والصين.