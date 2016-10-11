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385 ألف طالب وطالبة من اليمن وسوريا في التعليم العام

Time منذ 3 سنوات
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385 ألف طالب وطالبة من اليمن وسوريا في التعليم العام

وكالات (صدى):
كشفت الاحصائيات الأخيرة لبرنامج نور تجاوز عدد الطلاب والطالبات في التعليم العام حاجز الـ ٦ مليون طالب وطالبة.

حيث بلغ عدد الطلاب والطالبات السعوديين بالتعليم ٤٨٩٥٤٦٦ طالباً وطالبة، منهم ٤٧٤٥٣٥ تعليماً مجانياً بالمدرارس الحكومية، ومنهم ٦٥٤٠١١ بالمدارس الأهلية و ٦٦٩٢٠ طالباً وطالبة بالمدارس الأجنبية.

فيما بلغ مجموع الطلاب والطالبات الأجانب بالمدارس السعودية عدد ١١٠٩٥٩٤ طالباً وطالباً منهم ٧٣٣٢٥١ يتلقون تعليماً مجانياً بالمدارس الحكومية، ومنهم ١١١٠٧٢ بالمدارس الأهلية، فيما وصل عدد الطلاب الأجانب بالمدارس الأجنبية إلى ٢٦٥٢٧١ طالباً وطالبة.

تجدر الإشارة إلى عدداً من طلاب التعليم العام هم من الجنسيات العربية الشقيقة والدول الصديقة وتتصدر القائمة الأشقاء اليمنيين حيث بلغ عددهم إجمالاً ٢٥٢٨٤٢ طالباً وطالبة يليهم الأشقاء السوريين ١٣١٢٩٧ طالباً وطالبة ثم الجالية البرماوية ٤١٢٠٩ طالباً وطالبة .

برنامج نور
التعليم العام
اليمن وسوريا
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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
كلها مصايب ما شفنا فوائد ..
ابو محمد 😎
كلها مصايب ما شفنا فوائد ..
فهد القحطاني
عادي جدا .. لا فيه شئ حرام .. ولا مخالفة لنظام التجول .. ولا نزلوا من سياراتهم وتجمعوا .. ولا أي مشاكل ولا صخب .. جالسين بسياراتهم وصيام والأكيد إن الأغلبيه يتلون القرآن ويدعون ربهم .. وربي يبارك لصاحب المحل .. ما شاء الله تبارك الله .
ابو محمد 😎
بهلواني ويتبهلل .. .. لولا ان الاسلاك معزوله كان عرف البهلله والسبهلله زين ..
خبير زمانه
نعم تبذير واسراف بس فيه ناس مستفيدة من هذا التبذير يجدون حجة لامر الصرف.... هذا من ابواب الفساد المالي

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