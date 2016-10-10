جمرك جسر الملك فهد يحبط محاولة لتهريب أكثر من ألف "طير زينة"

علي القحطاني (صدى):

تمكّن رجال الجمارك السعودية في جمرك جسر الملك فهد من إحباط محاولة لتهريب (1,180) طير زينة, عُثر عليها مُخبأة داخل مركبتين قدِمتا إلى الجمرك .

وأوضح مدير عام جمرك جسر الملك فهد المكلّف ضيف الله العتيبي, أنه تم إحباط هذه الكمية من خلال محاولتين, حيث قدِمت أولاً مركبة خاصة وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية المعتادة عُثر على كمية من " طيور الزينة " بلغ عددها (720) طيرًا, كانت مُخبأة بطريقة فنية داخل صندوق حديدي مُعد لغرض التهريب أسفل أرضية المركبة, وتوصيل مكان الإخفاء بأنابيب بلاستيكية من مكيف المركبة للتهوية, فيما جاءت المحاولة الثانية بنفس طريقة التهريب السابقة وعُثر فيها على (480) طير زينة .

وأبان العتيبي أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك, لافتًا الانتباه إلى أن هذه الجهود التي يقوم بها رجال الجمارك تُمثل عاملاً مهماً في سبيل الحفاظ على الحياة الفطرية وإنمائها, وذلك بعدم فسح أي من تلك الطيور وغيرها إلا بعد إنهاء جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

يُذكر أن تصدير أو استيراد مثل هذه الطيور مقيّد بإجراءات مُسبقة يتعين إتمامها وتنسيقها مع الهيئة الوطنية للحياة الفطرية .