دراسة تكشف: الأنف يبدو أكبر 30% في صور السيلفي عن شكله الحقيقي

متابعات(صدى):

أظهرت نتائج دراسة أمريكية أن الأنف يبدو أكبر 30% في صور السيلفي عن شكله الحقيقي، الأمرالذي يجهله العديد من الأشخاص، الذين يرغبون بإجراء عملية تجميل للأنف لتغيير مظهرهم في صورة السيلفي.

وأوضحت الدراسة أن التقاط صورة قريبة من الكاميرا يجعل أجزاء من الجسم تبدو في الصورة أكبر من حجمها الطبيعي فكيفية التقاط الناس الصور لأنفسهم يؤثر على الصور الناتجة.

وأظهرت نتائج بحث جديد نشر في مجلة (JAMA) لجراحة تجميل الوجه، أن التقاط صور شخصية على مسافة حوالي (12 بوصة/ 30 سنتمتراً) من الوجه يزيد حجم الأنف ما يقارب من 30%.

وقال الدكتور بوريس باسكوفر، جراح تجميل في كلية روتجرز نيوجيرسي الطبية بالولايات المتحدة، ومدير الدراسة إن ظاهرة سيلفي قد تقود الناس إلى إجراء عمليات جراحية استناداً إلى صور تشوه ملامح وجوههم.

يُذكر أن خلال السنة الأولى من ظهور ظاهرة سيلفي، شهدت (صور غوغل) تحميل أكثر من 25 مليار صورة سيلفي على خوادمها، وفقاً لنائب رئيس قسم صور غوغل أنيل سابهروال، في حين أن هناك حوالي 8 مليارات نسمة يعيشون على الكوكب بأسره.