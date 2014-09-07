نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

طلق ناري في مشاجرة جماعية يصيب طالبين في طريب

Time منذ 5 سنوات
Views 2611
Comment 1
طلق ناري في مشاجرة جماعية يصيب طالبين في طريب

محمد الزهراني (صدى):
أصيب طالبان بإصابات بالغة إثر خلاف بين عدد من الطلاب داخل إحدى المدارس بمركز المضة التابع لمحافظة طريب.

وكانت مجموعة من الطلاب قد هاجموا فرقة أخرى وحاولوا التضييق عليهم، ووسط عمليات كر وفر وتوقف وصدام بالسيارات استل أحدهم مسدساً وأطلق النار فأصاب طالبين بإصابات متفاوتة.

وقال الناطق الإعلامي باسم شرطة عسير المقدم عبدالله شعثان إنه تم نقل المصابين إلى مستشفى المضة العام وضبط الجاني وإرساله إلى دار الملاحظة بأبها لكونه حدثاً وما زال التحقيق جارياً.

وشدد على أهمية دور أولياء الأمور في ملاحظة أبنائهم وعدم ترك الأسلحة في متناول أيديهم.

وتشير المعلومات إلى استقرار حالة الطالبين المصابين؛ حيث وصفت حالة أحد الطلاب بالبسيطة. أما الطالب الثاني فقد استقرت الرصاصة في ساقه وحالته مستقرة.

مستشفى المضة العام
Time واتساب

أحدث التعليقات

ابن حزم
الله يرحمهم
ابو محمد 😎
ثوروا ضد ايران واجندتها باالعراق ..
متعب
لا تاتيك المصائب فرادى
ابو محمد 😎
على قولة اللي قال // من اول فاره وهاالحين سلقه ..
**""'سهم'""**😊
بعدين لو ينتقل عن طريق الهواء لأصاب جميع سكان العالم بعد مشيئة الله

أخر الأخبار

وزير الصحة: أضفنا أكثر من 2500 سرير عناية مركزة في أقل من 3 أشهر
وزير الصحة: أضفنا أكثر من 2500 سرير عناية مركزة في أقل من 3 أشهر
Time منذ 47 ثانية Views 1030
السفير الإيراني يستفز العراقيين
السفير الإيراني يستفز العراقيين
Time منذ 13 دقيقة Views 1525
بالصور..الهلال يتدرّب على فترتين
بالصور..الهلال يتدرّب على فترتين
Time منذ 17 دقيقة Views 1323
مصر تُعلن استمرار الخلاف مع إثيوبيا رغم تواصل المفاوضات
مصر تُعلن استمرار الخلاف مع إثيوبيا رغم تواصل المفاوضات
Time منذ 22 دقيقة Views 1327
5 إجراءات أساسية لحماية مصادر المياه في المملكة
5 إجراءات أساسية لحماية مصادر المياه في المملكة
Time منذ 33 دقيقة Views 1494
سيدة جزائرية تُقبل قدم زوجها على الهواء
سيدة جزائرية تُقبل قدم زوجها على الهواء
Time منذ 36 دقيقة Views 632
الفنانة احلام ونيولوك
الفنانة احلام ونيولوك
Time منذ 36 دقيقة Views 386
انتبهي على حلالك
انتبهي على حلالك
Time منذ 38 دقيقة Views 390
السيلفي حاس كل شي عليهم
السيلفي حاس كل شي عليهم
Time منذ 38 دقيقة Views 444
الأهلي يواصل تدريباته على الملعب الرديف
الأهلي يواصل تدريباته على الملعب الرديف
Time منذ 38 دقيقة Views 1445