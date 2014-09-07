طلق ناري في مشاجرة جماعية يصيب طالبين في طريب

محمد الزهراني (صدى):
أصيب طالبان بإصابات بالغة إثر خلاف بين عدد من الطلاب داخل إحدى المدارس بمركز المضة التابع لمحافظة طريب.
وكانت مجموعة من الطلاب قد هاجموا فرقة أخرى وحاولوا التضييق عليهم، ووسط عمليات كر وفر وتوقف وصدام بالسيارات استل أحدهم مسدساً وأطلق النار فأصاب طالبين بإصابات متفاوتة.
وقال الناطق الإعلامي باسم شرطة عسير المقدم عبدالله شعثان إنه تم نقل المصابين إلى مستشفى المضة العام وضبط الجاني وإرساله إلى دار الملاحظة بأبها لكونه حدثاً وما زال التحقيق جارياً.
وشدد على أهمية دور أولياء الأمور في ملاحظة أبنائهم وعدم ترك الأسلحة في متناول أيديهم.
وتشير المعلومات إلى استقرار حالة الطالبين المصابين؛ حيث وصفت حالة أحد الطلاب بالبسيطة. أما الطالب الثاني فقد استقرت الرصاصة في ساقه وحالته مستقرة.