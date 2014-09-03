مكاتب جديدة لاستقدام العمالة المنزلية في المملكة والهند

محمد الصالح (صدى):

كشف رئيس لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية بجدة يحيى حسن آل مقبول، عن تجهيزات لإنشاء عدد من مكاتب لاستقدام العمالة المنزلية الهندية في كل من المملكة والهند، مؤكدا أن الاستقدام يحتاج لمثل هذه الترتيبات للتوصل إلى اتفاق مرضٍ بين الطرفين.

وعن أسباب هروب العمالة المنزلية، قال مقبول: إن كثرة الطلب وقلة العرض خلقتا سوقًا سوداء للعمالة المنزلية، وعزا هروب الخادمات إلى قلة وتنوع الدول المصدرة للعمالة، وقلة وعي المجتمع، من خلال تشجيع الهاربات على العمل في البيوت بأجر يفوق ما تتقاضاه بكثير.

ويرى مقبول أن 90% من أسباب هروب الخادمات، إيواء المجتمع لها والتساهل مع رغبتها في زيادة الأجر، مؤكدًا أن التصدي لهذه الظاهرة وتكاتف المجتمع في عدم قبول تشغيل عمالة منزلية هاربة سيضع لهم خيارًا واحدًا، وهو البقاء في منزل الكفيل، أو الذهاب إلى السفارة الخاصة بها في حال هروبها وعدم قبول المجتمع لتشغيلها.