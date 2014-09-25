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أمانة جدة تغلق مستودعاً وتتلف 20 ألف كجم مواد غذائية فاسدة

Time منذ 5 سنوات
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أمانة جدة تغلق مستودعاً وتتلف 20 ألف كجم مواد غذائية فاسدة

عاطف الحربي (صدى):
أتلفت بلدية بريمان الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة أكثر من 20 طن مواد غذائية متنوعة داخل مستودع وثلاجات مواد غذائية غير مرخصة بحي بريمان الشعبي، وأغلقت الموقع بعد اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضح رئيس البلدية فهد المطيري أن عملية المداهمة والضبط تمت بمشاركة الجهات المعنية، ورصد المراقبون خلالها مخالفات كبيرة جدًا حيث احتوى المستودع على ثلاجات لتخزين وبيع مواد غذائية مختلفة الأصناف منتهية الصلاحية منذ فترة طويلة، وبيع لحوم ودواجن واسماك بمختلف أنواعها منتهية الصلاحية، وعرض مواد غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد، وسوء حفظ المواد، مخالفة شروط النقل والتعبئة والتخزين، استخدام الممرات والارتدادات، ممارسة النشاط خارج حدود المحل، عدم التقيد بمواصفات البناء المعتمدة، تداول المواد الغذائية بطريقة غير صحية، تشغيل عمالة ليس لديها شهادات صحية.

وبين المطيري أن البلدية وبمشاركة الجهات المعنية أتلفت نحو 4436 كرتوناً بوزن 20 طن و404 كيلو جراما من المواد الغذائية المنتهية والفاسدة، وهي 75 كرتون شرائح مانجو، 213 كرتون فص ثوم صيني، 1393كرتون ذرة حلوة، 50 كرتون شرائح لب الجوافة، 185 كرتون توت مستورد, 20 كرتون أجنحة دجاج، و2400 كرتون أسماك مجمدة، 100 كرتون بطاطس جاهز، 3 ذبائح لحم غزال مجمد، مضيفاً استمرار العمل في الموقع من الساعة الـ3 عصرا حتى الساعة الـ 11 مساء وسحب عدد 3 سيارات من الموقع جاهزة لنقل المواد الغذائية المشار إليها، كما تم عمل محاضر مع الجهات المشاركة لإثبات الواقعة.

بلدية بريمان الفرعية
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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
صدقت يااخ القرشي ، ورب الكعبه .. ,, تحية صباحيه عطرة ، وعيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير وصحة وسلام ..
ابو محمد 😎
صدقت ، ونحن معك قلنا هذا الكلام عنهم وعن الزيود في بلدنا ،،، .. اجمل تحيه عطره يااخ البوفيسور احمد .. .. وكل عام وانت ومن تحب بخير وصحة وسلام ..
د محمد ماجد بخش
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ابو محمد 😎
ادبوه زين وسلموه لرئيسه ابو رقبه ، على شان يرفهه ويعيشه في نعيمه ..
ابو محمد 😎
شاطره ياحجه احلام .. ... الشكوى لله ..

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