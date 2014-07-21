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الأعداد السابقة للصحيفة

ارتفاع تكلفة استقدام العاملة المنزلية الفلبينية إلى 19 ألف ريال

Time منذ 5 سنوات
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ارتفاع تكلفة استقدام العاملة المنزلية الفلبينية إلى 19 ألف ريال

محمد الصالح (صدى):
ذكر مصدر صحفي أن فاتورة استقدام العمالة المنزلية الفلبينية ارتفعت في المنطقة الشرقية من 17 ألف ريال إلى 19 ألف ريال.

وعزت مصادر بمكاتب الاستقدام بالشرقية، حسبما نقلت عنها صحيفة "عكاظ"، هذه الزيادة إلى الإجراءات المعقدة لدى السلطات الفلبينية لاستقدام عاملة منزلية، ما دفع مكاتب الاستقدام إلى رفع السقف الزمني للاستقدام إلى 12 شهراً، مبينة أن الأمر لا يقتصر على تصديقات السفارة الفلبينية بالرياض التي تتطلب ما بين 14 - 30 يوماً.

وأشارت المصادر في هذا الصدد إلى إجراءات حكومية معقدة في العاصمة مانيلا، بالإضافة إلى عدم توفر حجوزات جوية إلى المملكة، وأن بعض العمالة تنتظر أكثر من شهرين للسفر إلى المملكة، فضلاً عن طول الإجراءات التي يتطلبها استخراج جواز سفر للعاملة.

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أحدث التعليقات

استغفرالله
الله يجزاك خير ياشيخ لكن المشكله ان الشعب الخين طرد من بيوت الله اذا ذهب المسلم للمسجد كانه رايح يسرق ايعمل عمل يخل بامن الوطن كيف ندعي وبيوت من يدعي مقفله وحتى صلاة الجمعه حرمنا منها هل هذا من باب التضرع الى الله هل هذا يعتبر مخافه من الله بينماء بعض فروع البنوك والسوبرماركت بمافيه العثيم وبنده ولاسواق الكبيره تعمل طوال النهار هل هذه المحلات والبنوك معصومه من الوباء او بس الوباء محصر على من يدخل بيوت الله يصلى ويدعي ويتظرع الى ربه برفع البلاء وزالة الفتن عناء لكن الشكوي الله وانا الى لله وانا ليه راجعون اللهم رفع عناء البلاء وفتح لنا بيوتك ولاتحرمنا فضلك ورحمتك يارحم الرحمين
🍵عندما يغيب المساء ☕
هههههههههههههههههههههههه ما ودي اقول الله يقويك ويطول بعموك ياكارونا لأن فيه ناس ما لهم ذنب حرام اخرج أشياء ما يعلم بها هذا غربلهم وأخرج برهم من حصا هم
ع. س. ع
احسن خفضوها رواتب فلكية كذب في كذب ويستحسن توزع على من يستفيد منهم المجتمع والوطن وهم قطاع الجيش حامين الحدود رجال الأمن حامين الأمن والأمان وأخيراً منسوبي وزارة الصحة بسبب جائحة كورونا وهم من يحمينا بعد الله صحياً اما اللاعبين فشف حتى المصطلح لاعبين يعني يلعبون وليس منهم فائدة طبعاً انا لا أخص نادي بعينة ابدأ مع ان لي ميول لأحد الأندية ولكني ارى انة لم يعد منهم فائدة نهائياً ولم ولم يستفيد منهم الوطن والمواطن ولو تلغى جميع الألعاب والأندية على الأقل لمدة سنتين ويوجة دخلها للبلد فهو افظل وأنفع والله ولي التوفيق
سبحان الله
أعوان بشار الله لا يرحمه مثل أعوان الشيطان
ع. س. ع
كويس لابو قريع

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