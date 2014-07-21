ارتفاع تكلفة استقدام العاملة المنزلية الفلبينية إلى 19 ألف ريال

محمد الصالح (صدى):

ذكر مصدر صحفي أن فاتورة استقدام العمالة المنزلية الفلبينية ارتفعت في المنطقة الشرقية من 17 ألف ريال إلى 19 ألف ريال.

وعزت مصادر بمكاتب الاستقدام بالشرقية، حسبما نقلت عنها صحيفة "عكاظ"، هذه الزيادة إلى الإجراءات المعقدة لدى السلطات الفلبينية لاستقدام عاملة منزلية، ما دفع مكاتب الاستقدام إلى رفع السقف الزمني للاستقدام إلى 12 شهراً، مبينة أن الأمر لا يقتصر على تصديقات السفارة الفلبينية بالرياض التي تتطلب ما بين 14 - 30 يوماً.

وأشارت المصادر في هذا الصدد إلى إجراءات حكومية معقدة في العاصمة مانيلا، بالإضافة إلى عدم توفر حجوزات جوية إلى المملكة، وأن بعض العمالة تنتظر أكثر من شهرين للسفر إلى المملكة، فضلاً عن طول الإجراءات التي يتطلبها استخراج جواز سفر للعاملة.