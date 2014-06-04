المخرب الإفريقي المضبوط بالحرم: أنا النبي عيسى

عاطف الحربي (صدى):
كشف اللواء يحيى الزهراني قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، عن تفاصيل جديدة بشأن المخرب الإفريقي الذي ضُبط أمس الأول بعد أن اعتلى حجر إسماعيل بالحرم المكي.
وقال اللواء الزهراني، خلال اتصال هاتفي مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية :"إن الأفريقي الذي تبين اختلاله العقلي ادّعى أنه نبي الله عيسى عليه السلام".
يذكر أنه في الوقت الذي تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، أمس الأول الأحد (1 يونيو 2014)، من القبض على معتل نفسي "إفريقي" أقدم على تكسير لمبات الحرم وضرب الطائفين، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة محاصرة رجال أمن الحرم المكي له وإنزاله من على الجدار والقبض عليه، بعد أن أثار الرعب في قلوب المعتمرين من حوله.
كما يظهر مقطع فيديو آخر التقطه أحد الطائفين المعتل الإفريقي متجردًا من ملابسه، حاملا بيده كرسيا ويقوم بتكسير لمبات الحرم ويضرب الطائفين، ما أفزعهم وأثار الرعب والهلع بينهم.
وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة المقدم عاطي بن عطية القرشي إن الحادثة وقعت في العاشرة صباح الأحد (1 يونيو 2014)، موضحًا أن أحد الموجودين ببيت الله الحرام قام بالصعود على جدار حجر إسماعيل ومحاولة العبث بالفوانيس، مضيفا أنه تمت السيطرة عليه من قبل رجال الأمن.
وبين القرشي أن إجراءات التحقيقات الأولية كشفت أن الجاني معتل نفسيا، من جنسية أفريقية، وتمت إحالته للجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم حياله.