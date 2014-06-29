تنظيم إغلاق المحال التجارية 9 مساءً يبدأ قبل نهاية العام الحالي

علي القحطاني (صدى):

ذكرت مصادر صحفية أن اللجنة العليا لإعداد تنظيم أوقات عمل محلات التجزئة، أنهت صياغة التنظيم الذي يتضمن إلزام جميع المحال ومنافذ البيع بجميع أنحاء المملكة بالبيع في الفترة من 6:00 صباحاً وحتى 9:00 مساءً على أن يتم تطبيقه قبل نهاية العام الحالي.

وتستثنى من هذا التنظيم، طبقاً لصحفية "الرياض"، المنطقة المركزية بمكة المكرمة والمدينة المنورة وترك أمرهما للمجلس البلدي، كما ترك تحديد وقت العمل خلال شهر رمضان المجلس البلدي في كل منطقة، على ألا يتعدى الثانية صباحاً باستثناء المطاعم التي يجب أن تغلق مع وقت الإمساك.

وبحسب المصدر ذاته فإنه من المتوقع أن يتم إصدار التنظيم قبل نهاية العام الحالي مع إعطاء مهلة 6 أشهر بعد إصدار التنظيم بشكل رسمي لتطبيقه.

وأما ما يخص منافذ البيع التي تستلزم العمل 24 ساعة فيتم تحديدها من قبل لجنة مشتركة تضم كلاً من وزارات العمل والداخلية والشؤون البلدية والقروية.

وبحسب رئس مجلس الأمناء بمركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة بغرفة الرياض المهندس منصور الشثري، فإن الهدف من تحديد وقت الدوام هو خلق بيئة عمل مناسبة لتشجيع المواطنين والمواطنات على العمل بالمحال التجارية وتوطين الوظائف بهذه المحال.