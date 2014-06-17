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مسئول بالعدل: أغلب المحامين يبحثون عن القضايا التجارية

Time منذ 6 سنوات
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مسئول بالعدل: أغلب المحامين يبحثون عن القضايا التجارية

الرياض (صدى):
أكد الدكتور ناصر العود مدير الخدمات الاجتماعية بوزارة العدل، أن أغلب المحامين لا يرغبون في قضايا الأحوال الشخصية، ويرغبون في قضايا تجارية مدة نظرها أقصر ومردودها المادي أكبر.

وقال العود، خلال برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"تعليقًا على قرار وزارة العدل إلزام المحامين بالترافع مجانًا: "المرافعات المجانية لمحدودي الدخل ستكون من مستلزمات تجديد الترخيص للمحامين".

وأضاف: "الوزارة أرادت وضع مجال للخدمة الاجتماعية لدى المحامين، باستقطاع وقت بسيط لنصرة المظلوم. والوزارة لديها لائحة بالقضايا التي لا يستطيع أصحابها دفع حساب المحامي. ومن يرد التصدي لأي منها فليخاطبنا فورًا لكي يحصل عليها".

من جانبه، قال المحامي سلطان المصلوخي: "إلزام المحامي بالترافع عن محدود الدخل خطوة جيدة، لكن الغرض منها إعلامي أكثر من مصلحة المواطن".

وتابع المصلوخي: "على وزارة العدل أن تهيئ المحاكم أولاً قبل أن تلزم المحامين بالمرافعات المجانية، أو تفريغهم لقضايا المسجونين بالفعل".

وأشار المحامي عبد الله الناصر إلى أن إلزام المحامين بالترافع عن محدودي الدخل قرار إنساني، لكنه غير كافٍ لحل مشكلات التقاضي والمحاماة بالمجتمع، مضيفًا: "الحل هو جمعية خيرية لتقديم المساندة القانونية توظف محامين متفرغين للدفاع عن الحالات الإنسانية".

يُذكَر أن وزارة العدل قد انتهت من إعداد اللائحة المنظمة لإلزام المحامين بالترافع مجانًا عن محدودي الدخل أمام الجهات القضائية والأمنية في المملكة.

وتوقعت مصادر في وزارة العدل، صدور اللائحة قريبًا، موضحةً أن أبرز ما جاء في اللائحة هو إلزام جميع المحامين بإفادة الوزارة بترافع كل منهم في 9 قضايا على الأقل سنويًّا، على أن تتعدد القضايا بين استشارات وتولي الدفاع ومتابعة المحاكم.

برنامج "يا هلا" على قناة روتانا خليجية
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أحدث التعليقات

الاخل
االه يدخلكم الجنة افتحوها
غييييوووورررر
في مملكتنا الحبيبه وبكل فخر وتحت ظل قيادتنا الرشيده المواطن تحمل كافة أعباء وتكاليف جائحة كورونا كامله وزياده
محمد
انا ادري هذا الغباء الاجنبي يشتغل عند المواطن اش دخل امه يحط ورقه ولا المسؤول الكفيل هو الي يسجل بالضريبه
زائر
طيب ويعزف على آلة العود ... أمر يختص به .... هل أنت وصي على أعمال البشر .. والله لو أنه أنا لأطالب بتطبيق حد النشر وتشويه الصورة بكذبه .. السجن والجلد والتعويض . ما ضيعنا في بلدنا إلا النفاق يظهر بعضنا حسناته وباطنه مليء بالفجور والباطل .. لكل فرد خصوصياته وهو مسؤول عنها
abdul
هههه... منظمة وهمية تصدر بيان عسكري ليبي عن مصدر الطائرات المجهولة الهوية.

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