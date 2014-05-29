السفير السعودي بمانيلا: ننهي تأشيرة الاستقدام في يوم واحد

محمد الصالح (صدى):

حمل السفير السعودي بالفلبين مكاتب استقدام بالمملكة والفلبين مسؤولية ارتفاع الرسوم والتأخير في استقدام العاملة الفلبينية الذي يصل إلى 3 أشهر، نافياً تسبب سفارته في هذا التأخير، مؤكداً أن سفارته تنهي إجراءات 1500 تأشيرة يومياً، بينها نحو 400 تأشيرة لعاملات منزليات.

وطبقاً لصحيفة "الرياض"، فإن السفير عبد الله الحسن أوضح أن سفارته تعاني ممن أسماهم تجار التأشيرات الذين يراجع الواحد منهم السفارة ومعه 30 تأشيرة، متهماً إياهم بالترويج لتحميل السفارة السعودية مسؤولية تأخير إجراءات الاستقدام.

وفيما تؤكد مكاتب استقدام فلبينية أن السفارة السعودية تنهي الإجراءات في ذات اليوم، أوضح صاحب مكتب استقدام أن تكلفة استقدام العاملة الفلبينية لا تتجاوز 3200 دولار أمريكي ما يعادل "12" ألف ريال سعودي، بينما يتقاضى بعض السماسرة 3750 ريالاً تضاف لتكلفة الاستقدام من قبل مكاتب الاستقدام السعودية.