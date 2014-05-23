الجابري: المفاوض الأندونيسي يحاول الوصول برواتب العمالة لـ1500 ريال

عاطف الحربي (صدى):

كشف عضو لجنة الاستقدام بغرفة مكة المكرمة منصور الجابري، أن المفاوض الأندونيسي يسعى حاليا في مفاوضاته مع الجانب السعودي للمناورة لرفع سقف الراتب إلى 1500 ريال وليس 1900 كما ذكر في آخر اجتماعات الجانبين، ليكون مساوياً لراتب الخدمات الفلبينيات.

وأوضح الجابري أن المفاوض الأندونيسي يستخدم رغبة السعوديين في العمالة الأندونيسية كأداة ضغط في المفاوضات، لافتاً إلى أن هناك من 60 إلى 100 ألف تأشيرة للعمالة الأندونيسية معلقة منذ ثلاث سنوات في سفارة المملكة في جاكرتا، وأغلبيتها انتهت صلاحيتها، وتسعى وزارة العمل لتجديد هذه التأشيرات دون أن تحمل المستقدم تكاليف تجديدها.

من جهته قال عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة فيصل القثامي إن مكاتب الاستقدام لم تستلم حتى هذه اللحظة عقد الارتباط الذي وقعته وزارة العمل مع الجانب الهندي.

يشار إلى أن عدد العمالة المنزلية في السعودية يقدر بنحو 1.2 مليون عامل وعاملة منزلية، وتستحوذ العمالة الأندونيسية على النسبة الأكبر من العمالة المنزلية، إذ تقدر بنحو 80%، فيما تشكل نسبة السائقين 20%، ويبلغ حجم إنفاق السعوديين على عمالة المنازل نحو 28 مليار ريال، وفقاً لـ "الرياض".