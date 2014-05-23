السفارة السعودية تحذر من مكاتب استقدام بالبحرين

سعد الفهد (صدى):

أوضح رئيس قسم شؤون السعوديين بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالبحرين، المستشار علي بن مبارك العرجاني، عن تلقي شؤون السعوديين بالسفارة شكاوى شبه يومية، تسجل قضايا ضد مكاتب استقدام بحرينية مرخصة وغير مرخصة، مرجعا السبب إلى عدم دراية المواطن بنظامية الشركة من عدمها، واستغلال أغلبية مكاتب الاستقدام لحاجة المواطنيين السعوديين، مشيرا إلى أن السفارة ممثلة في قسم شؤون السعوديين، تنصح السعوديين بالاتصال بالسفارة للسؤال والاستفسار عن مصداقية هذه المكاتب، وما يترتب عليها من إجراءات.

وكشف "العرجاني" بحسب "الوطن"عن تخصيص خط ساخن يعمل على مدى 24 ساعة لاستقبال مكالمات المواطنين، وتلقي البلاغات عن السرقات وفقدان الوثائق الرسمية والقضايا والشكاوى، وجميع ما يخص المقيم والسائح السعودي عبر فريق عمل متكامل.

كما حذر المستشار العرجاني المواطنين السعوديين من الانجراف وراء رسائل التواصل الاجتماعي، التي تبث رسائل تروج لوجود بعض مكاتب استقدام الأيدي العاملة المنزلية، وتعلن عن سرعة جلب الخادمات، وذلك قبل التأكد من مصداقيتها وأنها نظامية ومرخصة من قبل الجهات ذات العلاقة؛ حتى لا يقع المواطن ضحية النصب والاحتيال واستغلال تلك المكاتب.