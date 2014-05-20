نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

أبو اثنين: دافع إنساني وراء قرار منع العمل في الشمس (فيديو)

Time منذ 6 سنوات
Views 3255
Comment 2
أبو اثنين: دافع إنساني وراء قرار منع العمل في الشمس (فيديو)

الرياض (صدى):
أكد الدكتور عبد الله أبو اثنين، وكيل وزارة العمل للتفتيش وصحة البيئة، أن قرار المهندس عادل فقيه بشأن تنظيم مواعيد العمل تحت أشعة الشمس، يعود بالنفع على العامل وصاحب العمل في نفس الوقت.

وقال أبو اثنين، في مداخلة هاتفية مع برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية": "هذا القرار صدر التزامًا بأنظمة العمل التي تطبق في العالم، وهو من منطلق إنساني بهدف حماية صحة العامل، والارتقاء بمكان العمل".

وأضاف: "من يخالف أحكام هذا النظام ستطبق عليه أحكام المادة 231 من نظام العمل التي تنص على توقيع غرامة مقدارها 3000 ريال كحد أدنى، وتصل إلى 10 آلاف كحد أقصى، والوزارة جادة في تطبيق هذا القرار، وخصصنا أرقامًا للإبلاغ عن أي مخالفة".

وتابع: "وقد ضبطنا العام الماضي عددًا من الحالات المخالفة، وطبقنا عليها الغرامات، وفي أحيان أخرى يقوم العامل بهذا جهلا منه بالنظام، ونحن نحرص على أن يطبق القرار على الجميع".

وأشار إلى أن الوزارة تخطط لإرسال خطابات لجميع الجهات الحكومية المتعاقدة مع شركات، قائلا: "سنخاطبهم لإبلاغ الشركات بمنع العمل خلال الوقت المقرر، كما سنخاطب الشرطة لإبلاغنا بأي مخالفة".

وحول توقيع غرامات على من لا يوفر بيئة جيدة للعامل، قال: "نقوم بالتفتيش على توافر بيئة العمل المناسبة، ولدينا اشتراطات لا بد أن تحقق، وإذا وصل المفتش إلى جهة عمل ووجد بيئة غير مناسبة يخضع ذلك لأنظمة محددة، ومن الممكن توقيع مخالفات".

يُذكر أن وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أصدر قرارًا وزاريًّا بتعديل تاريخ تنظيم أوقات العمل تحت أشعة الشمس، يبدأ العمل به من منتصف شهر يونيه وحتى منتصف شهر سبتمبر من كل عام ميلادي.

وذكر بيان للوزارة هذا التعديل يأتي حرصًا على سلامة وصحة العاملين، وما تقتضيه مصلحة العمل، نظرًا لتغير الظروف المناخية، التي قد تعرض سلامة العمالة لأخطار جسيمة.

وينص القرار على أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهرًا إلى الساعة الثالثة عصرًا خلال الفترة من الخامس عشر من شهر يونيو حتى الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي، ويستثنى من هذا القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.

وأشار القرار إلى أنه سيتم تغريم المخالفين وحتى إغلاق المنشأة، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر.

برنامج "يا هلا" على قناة روتانا خليجية
Time واتساب

أحدث التعليقات

الاخل
االه يدخلكم الجنة افتحوها
غييييوووورررر
في مملكتنا الحبيبه وبكل فخر وتحت ظل قيادتنا الرشيده المواطن تحمل كافة أعباء وتكاليف جائحة كورونا كامله وزياده
محمد
انا ادري هذا الغباء الاجنبي يشتغل عند المواطن اش دخل امه يحط ورقه ولا المسؤول الكفيل هو الي يسجل بالضريبه
زائر
طيب ويعزف على آلة العود ... أمر يختص به .... هل أنت وصي على أعمال البشر .. والله لو أنه أنا لأطالب بتطبيق حد النشر وتشويه الصورة بكذبه .. السجن والجلد والتعويض . ما ضيعنا في بلدنا إلا النفاق يظهر بعضنا حسناته وباطنه مليء بالفجور والباطل .. لكل فرد خصوصياته وهو مسؤول عنها
abdul
هههه... منظمة وهمية تصدر بيان عسكري ليبي عن مصدر الطائرات المجهولة الهوية.

أخر الأخبار

كلاب ضالة تكشف تفاصيل جريمة مروعة لمقتل رجل ودفنه بالصحراء
كلاب ضالة تكشف تفاصيل جريمة مروعة لمقتل رجل ودفنه بالصحراء
Time منذ 6 دقائق Views 209
بنك الرياض يطرح 10 وظائف شاغرة للجنسين
بنك الرياض يطرح 10 وظائف شاغرة للجنسين
Time منذ 7 دقائق Views 1184
أرامكو ترفع سعر بيع الخام لعملائها بآسيا في أغسطس
أرامكو ترفع سعر بيع الخام لعملائها بآسيا في أغسطس
Time منذ 8 دقائق Views 1202
أمينة العلي ترد على منتقديها بعد تغزلها في جسدها: سمعوني صياحكم
أمينة العلي ترد على منتقديها بعد تغزلها في جسدها: سمعوني صياحكم
Time منذ 14 دقيقة Views 1196
إيداع 348 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج إعانة الباحثين عن عمل
إيداع 348 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج إعانة الباحثين عن عمل
Time منذ 16 دقيقة Views 1288
شاهد.. إعلان اسم بطاقة شبكة النقل العام بالرياض
شاهد.. إعلان اسم بطاقة شبكة النقل العام بالرياض
Time منذ 20 دقيقة Views 1312
تباين أسعار النفط وسط شكوك حيال الطلب الأمريكي
تباين أسعار النفط وسط شكوك حيال الطلب الأمريكي
Time منذ 21 دقيقة Views 1325
457 ألف وافد يخرج من سوق العمل لينضم 217 ألف مواطن ومواطنة
457 ألف وافد يخرج من سوق العمل لينضم 217 ألف مواطن ومواطنة
Time منذ 24 دقيقة Views 1390
منصة معين الإلكترونية تنجز أكثر من 33 ألف طلب لخدمة " قضاياي "
منصة معين الإلكترونية تنجز أكثر من 33 ألف طلب لخدمة " قضاياي "
Time منذ 37 دقيقة Views 1395
«المسند»: شرق المملكة ضمن قائمة أعلى درجة حرارة خلال الـ24 ساعة الماضية
«المسند»: شرق المملكة ضمن قائمة أعلى درجة حرارة خلال الـ24 ساعة الماضية
Time منذ 43 دقيقة Views 1410