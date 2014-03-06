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تطويق حريق شب بغرفة ملحقة بمستشفى عسير المركزي
منذ 6 سنوات
2878
محمد الزهراني (صدى):
طوقت فرق الدفاع المدني اليوم الخميس، حريقاً محدوداً وبسيطاً في بعض الكراتين والمخلفات الخاصة بأدوية طبية منتهية الصلاحية في غرفة ملحقة بداخل سور مستشفى عسير بأبها المركزي. ولم تسجل أية إصابات.
مستشفى عسير المركزي
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