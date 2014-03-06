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تطويق حريق شب بغرفة ملحقة بمستشفى عسير المركزي

Time منذ 6 سنوات
Views 2878
تطويق حريق شب بغرفة ملحقة بمستشفى عسير المركزي

محمد الزهراني (صدى):
طوقت فرق الدفاع المدني اليوم الخميس، حريقاً محدوداً وبسيطاً في بعض الكراتين والمخلفات الخاصة بأدوية طبية منتهية الصلاحية في غرفة ملحقة بداخل سور مستشفى عسير بأبها المركزي. ولم تسجل أية إصابات.

مستشفى عسير المركزي
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لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يارب لاتورينا قوتك اليوم جنا. شي يخوف اللهم إنا استودعناك أرواحنا
د محمد ماجد بخش
كشف عوار علم الكيمياء هو ما أقصاني عن إكمال بحثي الذي صرفت فيه 8 ملايين ريال سعودي نصفها من حر مالي ونصفها الآخر ديون تعصف في يمنة ويسرة وسط شماتة "الأعدقاء" كما سماهم نسر الأدب السعودي رحمه الله.
د محمد ماجد بخش
دورة تمثيل ثقل ارتباط العناصر هي الدورة الفراغية الثقالية المغناطيسية حيث درجة الثقالة العددية ممثلة بعدد وحدات العناصر الممثلة لدرجة ثقل ذرة العنصر المكافئة
د محمد ماجد بخش
كل كتلة ذرية أو نظائرية ممثلة، هي مقدار وزني ممثل لفراغ مغناطيسي ممثل عدديا بوحدات ثقل ذرة المركز الممثل
عادل عبدالحي حمزة
عجل خرق عجل خارق وليس خرق

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