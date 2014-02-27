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لأول مرة بمستشفى عسير المركزي إجراء عمليتين جراحية لزراعة القرنية

Time منذ 6 سنوات
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لأول مرة بمستشفى عسير المركزي إجراء عمليتين جراحية لزراعة القرنية

عمر الشهري (صدى):
تم بحمد الله نجاح اول عمليتين لزراعة القرنية بمستشفى عسير المركزي لمريض يبلغ من العمر 13 سنة ومريضة تبلغ من العمر 30 سنة وقد تكللت ولله الحمد بالنجاح التام .

اوضح ذلك لـ " صدى " الناطق الاعلامي بصحة عسير الاستاذ سعيد بن عبدالله النقير وقال بانه قام باجراء العمليتين كلا من الدكتور محمد الشهري استشاري جراحة العيون ورئيس قسم العيون بمستشفى عسير والدكتور ناصر السبعاني استشاري جراحة العيون بمستشفى عسير واللذاني ذكرا بان المريضين كانا يعانيان من ضعف شديد بالنظر حيث الاول يعاني من قرنية مخروطية متقدمة والمريضة الثانية تعاني من ضمور في خلايا القرنية وكلاهما حاليا يتمتع بحالة جيدة .

واضاف النقير ان هذا الانجاز يضاف للانجازات الكبيرة التي تتم بمستشفى عسير المركزي نظير ما يحظى به المستشفى من اهتمام ومتابعة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير الدكتور ابراهيم سليمان الحفظي الذي يسعى وبشكل مستمر لدعم المستشفى بكل ما يحتاجة من اجهزة وقوى عاملة لتقديم خدمات صحية مجودة.

الى جانب المتابعة الحثيثة والجهود الكبيرة للمشرف العام على المستشفى الدكتور عبدالله بن سعيد عوضه والمدير الطبي بالمستشفى الدكتور عايض الشهراني حيث تم توفير افضل الامكانيات للمرضى .

ونوه النقير بان هذه الانجازات الطبية سيتلوها العديد من العمليات المماثلة للمرضى بالمنطقة حيث ان اجراء مثل هذه العمليات يحد من تحويل المرضى للعلاج الى خارج المنطقة وبالتالي تخفيف معاناة المرضى .

مستشفى عسير المركزي
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