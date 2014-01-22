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الإيقاع بمفتش جمركي بجسر الملك فهد خلال محاولته تهريب 95 قارورة خمر

Time منذ 6 سنوات
Views 21160
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الإيقاع بمفتش جمركي بجسر الملك فهد خلال محاولته تهريب 95 قارورة خمر

علي القحطاني (صدى):
تمكن جمرك جسر الملك فهد من الإيقاع بأحد مفتشيه خلال محاولته تهريب 95 قارورة خمر من البحرين إلى السعودية، معتقدا أن زميله لن يمارس معه مهمات عمله أو يفتشه بدقة.

وقال مصدر في الجمارك إنه بمجرد فتح باب مركبة أحد المسافرين والذي يعمل في التفتيش بجمارك جسر الملك فهد تبيّن وجود ما لا يقل عن 95 قارورة خمر وضعها دون تغطية، ما يشير إلى عدم توقعه أن يتم تفتيشه، لافتا بحسب صحيفة “الحياة” إلى أنه تم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي أوقفته وأحالته إلى قسم الشرطة لاستكمال الإجراءات بحقّه.

وأضاف أن المفتش المضبوط لم يقاوم أو يعترض على زميله المفتش أثناء أداء عمله وقيامه بالتعامل معه كأحد المسافرين، رغم أن مدة خدمته جاوزت الـ 5 أعوام ولم يسبق إيقافه بمثل هذا الجرم، متوقعا أنه إضافة إلى حجز مركبته ومصادرة ما في حوزته وإتلافه، فقد يتم فصله من عمله وفرض غرامة مالية عليه.

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أحدث التعليقات

انور المالكي
عادي وين الغلط قالت له اركب ورا وانا اوصلك
ابو محمد
تنذكر ولا تنعاد ..
ابو محمد
الله يعين .
ابو محمد
طيب ,,
ابو محمد
كلام ممتاز ..

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