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مواطنة سعودية تناشد محمد بن زايد علاجها بعد تعطل 4 أوامر ملكية بسفرها للخارج

Time منذ 6 سنوات
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مواطنة سعودية تناشد محمد بن زايد علاجها بعد تعطل 4 أوامر ملكية بسفرها للخارج

الرياض (صدى):
وجّهت مواطنة سعودية نداءً للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، طالبة منه أن يمد لها يد العون ويعالجها على نفقته، بعد صدور 4 أوامر ملكية بعلاجها في الخارج إلا أنها لم تُنفذ.

وأوضحت المواطنة حليمة آل مزلالة خلال استضافتها ببرنامج "يا هلا" على قناة روتانا خليجية مساء اليوم (الاثنين) أنها تعاني من الفشل الكلوي منذ 9 سنوات، حصلت خلالها على 4 أوامر علاج ملكية لكنها غير منفذة، مشيرة إلى أن الطبيب المسؤول عن سفرها ماطلها شهورا، ثم قال لها بالأخير إنه سيرسل من يأخذ نقودا ليُسهّل لها عملية السفر للعلاج.

وأضافت أن هذه المحاولات باءت بالفشل، ما اضطرها إلى التواصل مع مكتب الوزير وتعرفت على الموظف المرتشي أمام وزير الصحة، لكنه لم يتخذ أي إجراء مع هذا الطبيب بعدها، ما جعلها تتوجه بالشكوى لـ "نزاهة"، قائلة: "نزاهة عطلتني شهورا ثم حفظت بلاغي ضد الوزارة والطبيب دون سبب وعندما قلت لهم ليس لي أحد ردوا: لك الله".

ولفتت حليمة إلى أنها تعيش الآن بكليتين تالفتين وتغسل 3 مرات أسبوعيا وأنه لا مفر من تغيير الكلية، وهذا لا يمكن أن يتم إلا بتعاون الصحة، مبينة أنه بعد ما مر بها فإنها تناشد الشيخ محمد بن زايد أن يمد لها يد العون ويتكفل بعلاجها على نفقته.

يذكر أن الشيخ محمد بن زايد سبق وان تكفل بعلاج فتاة سعودية تعاني من تقوس عظامها في لندن.

برنامج "يا هلا" على قناة روتانا خليجية
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أحدث التعليقات

الاخل
االه يدخلكم الجنة افتحوها
غييييوووورررر
في مملكتنا الحبيبه وبكل فخر وتحت ظل قيادتنا الرشيده المواطن تحمل كافة أعباء وتكاليف جائحة كورونا كامله وزياده
محمد
انا ادري هذا الغباء الاجنبي يشتغل عند المواطن اش دخل امه يحط ورقه ولا المسؤول الكفيل هو الي يسجل بالضريبه
زائر
طيب ويعزف على آلة العود ... أمر يختص به .... هل أنت وصي على أعمال البشر .. والله لو أنه أنا لأطالب بتطبيق حد النشر وتشويه الصورة بكذبه .. السجن والجلد والتعويض . ما ضيعنا في بلدنا إلا النفاق يظهر بعضنا حسناته وباطنه مليء بالفجور والباطل .. لكل فرد خصوصياته وهو مسؤول عنها
abdul
هههه... منظمة وهمية تصدر بيان عسكري ليبي عن مصدر الطائرات المجهولة الهوية.

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