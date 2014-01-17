انتحار اسيوي داخل سكنه بالاحساء

محمد الدوسري (صدى):
أنتحر عامل آسيوي يبلغ من العمر 22 عاما مساء اليوم الجمعة في مدينة الهفوف داخل سكنه حيث تم نقل جثته الى ثلاجة الموتى بمستشفى الملك فهد بالهفوف لاستكمال الفحوص الطبية من قبل الطب الشرعي .
ومن جانبه اكد المتحدث الرسمي بشرطه المنطقه الشرقية العقيد زياد الرقيطي انه عند السادسة والنصف من مساء اليوم تلقى مركز شرطة الصالحية بلاغ من وافدين عن أقدام زميلهم على الانتحار بداخل السكن المخصص لهم .
وقد باشر المختصون بالشرطة الانتقال للموقع وإجراءات الضبط الجنائي للواقعه حيث وجد المتوفى وافد آسيوي الجنسية في العقد الثالث من العمر حديث القدوم للمملكة حيث جرى نقل جثمانه الى المستشفى لاستكمال الفحوص الطبية من الطب الشرعي وتشير المعاينة والتحقيقات الأولية على أقدام الوافد على الانتحار ومازال التحقيق جاري في الواقعه