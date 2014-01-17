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انتحار اسيوي داخل سكنه بالاحساء

Time منذ 6 سنوات
Views 2102
انتحار اسيوي داخل سكنه بالاحساء

محمد الدوسري (صدى):
أنتحر عامل آسيوي يبلغ من العمر 22 عاما مساء اليوم الجمعة في مدينة الهفوف داخل سكنه حيث تم نقل جثته الى ثلاجة الموتى بمستشفى الملك فهد بالهفوف لاستكمال الفحوص الطبية من قبل الطب الشرعي .

ومن جانبه اكد المتحدث الرسمي بشرطه المنطقه الشرقية العقيد زياد الرقيطي انه عند السادسة والنصف من مساء اليوم تلقى مركز شرطة الصالحية بلاغ من وافدين عن أقدام زميلهم على الانتحار بداخل السكن المخصص لهم .

وقد باشر المختصون بالشرطة الانتقال للموقع وإجراءات الضبط الجنائي للواقعه حيث وجد المتوفى وافد آسيوي الجنسية في العقد الثالث من العمر حديث القدوم للمملكة حيث جرى نقل جثمانه الى المستشفى لاستكمال الفحوص الطبية من الطب الشرعي وتشير المعاينة والتحقيقات الأولية على أقدام الوافد على الانتحار ومازال التحقيق جاري في الواقعه

أنتحار عامل آسيوي
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أحدث التعليقات

واحد منصف
وضعها في سجن الرجال السبب لانها تريد ان تعامل معاملة الرجال وتتشبه بالرجال اما الاعتداء عليها واغتصابها ان صحت فهي جريمة يعاقب عليها الفاعل بالحدود الشرعية
زائر
للاسف كلهم اجانب وبالصورة متباعدين وعن الخروج من المسجد متلاصقين مع بعض وسوالف ولا كان فيه شي
واحد منصف
سوال لماذا من يصلي يلتزمون بالشروط والتباعد حتى فوق السطح بينما من يخرج الى الكورنيش الوسيع لايلتزمون بشروط التباعد وكذلك من في الاسواق والسوبر ماركت لايلتزمون بالتباعد
زائر
هل راح نشوف خبر تم القبض اووووووووووووو
زائر
ان شاء الله اليوم بيكون حظر كلي على مدينة الرياض .. هناك ناس للان همج ومستهترين للاسف

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