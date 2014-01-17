calendar

والد الطفلة لمي يدعو من يروج للشائعات مخافة الله

Time منذ 6 سنوات
Views 4877
Comment 2
والد الطفلة لمي يدعو من يروج للشائعات مخافة الله

عبدالله الحويطي (صدى):
عبر والد الطفلة لمي الروقي طفلة الوادي الأسمر عن مشاعر الفرح التي غمرته وذلك بعد أن تجلت الحقيقة للجميع بعد ظهور نتائج تحليل الحمض النووي (DNA) التي أجريت للأشلاء التي تم استخراجها من البئر الارتوازية التي سقطت بها ابنته (لمي) قبل أكثر من شهر حيث أثبتت هذه النتائج فشل تلك الافتراءات التي كانت يرددها البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو بعض المواقع من أن تلك الأشلاء ليست لابنته بل هي لحيوان (ذئب) سقط بفعل فاعل بالبئر حيث كانت هذه الإشاعة قد سببت له الحزن والآسي على انتشارها بالمجتمع كما شارك في ذلك تشكيك البعض ممن لا يخافون الله في أن يكون موضوع سقوط لمي بالبئر مجرد وهم وأنه كذبه يراد بها مصلحه دنيويه، حيث طالب والد لمي من الجميع مراعاة مشاعرنا وعدم الزج بأقاويل وأكاذيب يراد بها التشمت أو آثاره الفتن والبلابل بالمجتمع السعودي مقدما شكره لجميع الرجال العاملين بالموقع ولكافه الداعمين لحادثه ابنته وتمني عائض الروقي أن تكلل الجهود باستخراج الجثة خلال الأيام القادمة .

من جانبه أهاب المركز الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك بالأخوة المواطنين والمقيمين بعدم الانسياق خلف الشائعات في مواقع التواصل الاجتماعي أو الترويج لها وان تراعي مخافة.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد
الله يرحمها ويحسن عزاء اولادها ومن فقدها ، ويشفي والدها .. آمين ..
ابو محمد
الله يعين ..
aqlaa
الخاطف ايش جنسيتها هل هي سعوديه أو غير
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
سبحان الله العظيم
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يجعلها أمطار خير وبركة

أخر الأخبار

الجعيد: تعقيم وتطهير الحرم المكي 7 مرات يومياً وإغلاق مشربيات زمزم  
الجعيد: تعقيم وتطهير الحرم المكي 7 مرات يومياً وإغلاق مشربيات زمزم  
Time منذ دقيقة Views 1026
" الزكاة والدخل " تمنح الشهادات الزكوية بلا قيود وتعليق الغرامات
" الزكاة والدخل " تمنح الشهادات الزكوية بلا قيود وتعليق الغرامات
Time منذ 4 دقائق Views 1077
أمانة مكة تؤجل تحصيل رسوم الخدمات البلدية المستحقة على القطاع الخاص
أمانة مكة تؤجل تحصيل رسوم الخدمات البلدية المستحقة على القطاع الخاص
Time منذ 6 دقائق Views 1109
الاتحاد يعرض 15 مليون ريال لضم لاعب أبها
الاتحاد يعرض 15 مليون ريال لضم لاعب أبها
Time منذ 7 دقائق Views 1205
بالفيديو.. موجة برد تضرب شمال شرق نجران
بالفيديو.. موجة برد تضرب شمال شرق نجران
Time منذ 8 دقائق Views 1169
" النقل " تعلن عن قائمتها المحدثة لمنشآت تطبيقات توجيه المركبات المرخّصة
" النقل " تعلن عن قائمتها المحدثة لمنشآت تطبيقات توجيه المركبات المرخّصة
Time منذ 9 دقائق Views 1142
تفاصيل مبادرات وزارة المالية للمنشآت التجارية (إنفوجراف)
تفاصيل مبادرات وزارة المالية للمنشآت التجارية (إنفوجراف)
Time منذ 10 دقائق Views 1206
بالفيديو.. قصة بطولية مؤثرة لمواطنة ضحت بنفسها من أجل إنقاذ والدها في رنية 
بالفيديو.. قصة بطولية مؤثرة لمواطنة ضحت بنفسها من أجل إنقاذ والدها في رنية 
Time منذ 21 دقيقة Views 1400
بالصور.. منشورات توعوية تلقى استحسان المواطنين
بالصور.. منشورات توعوية تلقى استحسان المواطنين
Time منذ 28 دقيقة Views 1342
" الراجحي" يعلن عن تخصيص 17.3 مليار لدعم منشآت القطاع الخاص
" الراجحي" يعلن عن تخصيص 17.3 مليار لدعم منشآت القطاع الخاص
Time منذ 32 دقيقة Views 1681