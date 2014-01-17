والد الطفلة لمي يدعو من يروج للشائعات مخافة الله

عبدالله الحويطي (صدى):

عبر والد الطفلة لمي الروقي طفلة الوادي الأسمر عن مشاعر الفرح التي غمرته وذلك بعد أن تجلت الحقيقة للجميع بعد ظهور نتائج تحليل الحمض النووي (DNA) التي أجريت للأشلاء التي تم استخراجها من البئر الارتوازية التي سقطت بها ابنته (لمي) قبل أكثر من شهر حيث أثبتت هذه النتائج فشل تلك الافتراءات التي كانت يرددها البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو بعض المواقع من أن تلك الأشلاء ليست لابنته بل هي لحيوان (ذئب) سقط بفعل فاعل بالبئر حيث كانت هذه الإشاعة قد سببت له الحزن والآسي على انتشارها بالمجتمع كما شارك في ذلك تشكيك البعض ممن لا يخافون الله في أن يكون موضوع سقوط لمي بالبئر مجرد وهم وأنه كذبه يراد بها مصلحه دنيويه، حيث طالب والد لمي من الجميع مراعاة مشاعرنا وعدم الزج بأقاويل وأكاذيب يراد بها التشمت أو آثاره الفتن والبلابل بالمجتمع السعودي مقدما شكره لجميع الرجال العاملين بالموقع ولكافه الداعمين لحادثه ابنته وتمني عائض الروقي أن تكلل الجهود باستخراج الجثة خلال الأيام القادمة .

من جانبه أهاب المركز الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك بالأخوة المواطنين والمقيمين بعدم الانسياق خلف الشائعات في مواقع التواصل الاجتماعي أو الترويج لها وان تراعي مخافة.