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الأعداد السابقة للصحيفة

الاستعانة بعمال أفغان لإنقاذ لمى

Time منذ 6 سنوات
Views 19227
Comment 17
الاستعانة بعمال أفغان لإنقاذ لمى

تبوك (صدى):
طرق الدفاع المدني العديد من الأبواب طلباً للمساعدة في انتشال الطفلة "لمى" من البئر التي سقطت فيها قبل ثلاثة عشر يوماً، فبعد أن فشلت محاولاته في إقناع شركات متمكنة لمعاونته، بدأ في الاستعانة بعمال حفر أفغان تم تجهيزهم بكافة وسائل السلامة للمشاركة في المهمة.

وأظهرت صور من الموقع العمال الأفغان وهم بزي الدفاع المدني، حيث إنهم يستخدمون المسدس الصخري و"الكمبريسور" لحفر البئر الجديدة الموازية للبئر التي سقطت فيها الطفلة وذلك في محاولة تضاف للمحاولات العديدة التي بذلت لانتشال الطفلة.

ومن ناحية أخرى، وصف سعود الروقي -أحد أقارب الطفلة إمكانات الدفاع المدني بالمتواضعة، وقال إن ما يبذل الآن جهود تتكاتف فيها العديد من الجهات، إضافة لـ "فزعات" مواطنين متطوعين. وقال بجسب "المواطن" إنهم يئسوا من فاعلية جهود الدفاع المدني، مبيناً أن مثل هذه المهام من صلب أعمالهم، ولكن ما يشاهد هو إثبات فشل ذريع، واليوم الثالث عشر يمر على أعمال الحفر ولا تزال تستمر ولم ينتشلوا الطفلة.

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أحدث التعليقات

متقاعد على قيد الحياة
حل الفراق جاء الفراق الله يتجاوز عنه
مسافر
مضمون الخبر يعني وبالعربي الفصيح لا تتسحرون والسحور بركة
ابو عبدالله
واللي يمشي الساعه ١١ بالليل ويش يصر له
محايد
أنا توقفت 2020 4 22الأربعاء وحولوني ساند حلوين طيب نظام إحتساب الرواتب عندنا من النصف الثاني من كل شهر وبالتحديد يوم 16 يبدأ إحتساب الراتب الشهري الجديد وحتى نهايةيوم15النصف الأول من كل شهر ينتهي حساب الرواتب ويعتبر 30يوم مستحقة الاجر أي بمعنى لك راتب وللتوضيح اكثر مثلا النصف الثاني من شهر إبر4يل 2020يوم 16 يعتبر اول يوم لحساب الراتب يقفل حساب راتب الشهر يوم15 من النصف الاول من شهر ما5يو 2020 فاإذا غبت يوم 16ماي5و ماينخصم من راتبي المستحق لأنه يوم الغياب يخصم من الراتب اللي بعد راتبي هذا المستحق لي إستلامة لعد ايام معدودة فهمتو ياحلوين فالقصة الطويلة هذي أنا ماسجلت ساند لظروف الموقع وظروفنا كأخر الشهر لاتوجد فلوس نفعل النت فاقلت بينزل راتبي المستحق من عملي واليوم اللي تعطلت عن العمل اشتغلت بمكان أخر حتى لاأجلس واخذ راتب لايفي فقلت هذا علا هذا يساوي ماكنت عليه في السابق من توفير حياة كريمة لاهلي وأسرتي بغياب والدي رحمة الله عليه ولغياب أخي الأكبر فكه الله من حبسته في السجن وحتى تعرفون لؤم الشركات والمحاسبين بالذات يبون يخفون راتب شهر 4المفروض استلمه كامل وداومت اسبوعين ومن ثم عطلوني عن العمل فالكلاب فكرو وتفكيرهم نجس يغيبو علي راتب شهر 4 لانه ساند بيودع اول يوم لشهر ماي5و راتب شهر 5 فقالوا نخفي 4 عليهم وساند بينزلوه بدري فابينسيهم حسبي الله عليهم نسو المسؤلية الانسانية والاجتماعية ونسو إنها أزمة ونسو أننا في رمضان حسبي الله علا من كان سببا وراء هذي النوايا الخبيثة اللهم رد كيدهم في نحورهم واليوم الخميس2020/5/7 نزلو حساب دوام الاسبوعين اللي بعد الراتب المستحق 1800ريال لاحول ولا قوة الا باالله
اهلاووووووي
تكفى هههههههههههههههههههههه

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