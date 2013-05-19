اختلاف بين النصر والاتفاق حول صفقة الشهري والهلال يدخل بالمفاوضات.

خالد يحي (صدى):

تطورات مثيره خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية شهدها ملف انتقال لاعب الاتفاق يحي الشهري والتي باتت أكثر القضايا سخونة خلال الأيام الماضية.خصوصا بعد تواتر أنباء عن موافقة إدارة النادي الشرقي على انتقاله وفتح باب المفاوضات.

فبعد أن كان النصر قريب جدا من الظفر بخدمات اللاعب الشاب ، وبعد أن أنهت الإدارتين التفاهم حول المبالغ المالية لشراء باقي العقد والمتبقي منه سنه وشهرين بواقع 12 مليون , حدث خلاف بين طرفي الحوار قد يعصف بآمال النصراويين حين اشترطت إدارة الاتفاق الدفع بنظام (الكاش) ولكامل المبلغ , في الوقت الذي رأت الإدارة النصراويه أن تدفع بنظام جدولة المبلغ على (أقساط ).

من جانبها تحاول أدارة النصر جاهده لجمع المبلغ المتفق عليه ولكن يبدوا أنها اصطدمت بعزوف شرفي خصوصا بعد المزايدات من الجانب ألاتفاقي. وسيتضح الوضع خلال الأيام القادمة إما بجمع المبلغ أو الانسحاب.

في نفس الموضوع أفاد مصدر هلالي أن إدارة النادي جهزت ملف يحتوى عرضها لإدارة الاتفاق وحصة اللاعب ، ومن المتوقع تقديمه في الأيام القادمة. وبحسب ذات المصدر أفاد أن الملف الهلالي لاقي ترحيب قوي من الجانب ألاتفاقي .