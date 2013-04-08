محمد نور لا يمانع الانتقال للهلال ونادي خليجي قريب من التوقيع معه.

خالد يحي (صدى):

استمرارا لمتابعتنا لأوضاع الاتحاد الساخنة هذه الأيام على خلفية القرارات الاخيرة , تم مساء اليوم إنهاء علاقة نور بناديه رسميا وبات قائد الفريق الاتحادي سابقا حرا بالتوقيع لأي نادي.

في تفاصيل توقيع المخالصة ما شهده منزل عضو شرف الاتحاد منصور البلوي الذي حاول بشتى الطرق ثني محمد نور عن قراره بالمغارده , وهو ما رفضه نور وأصر على موقفه في الحصول على مخالصة ماليه ، وتم خلال توقيع المخالصة الاتفاق على تنازل الاتحاد عن تعويض باقي مدة عقد اللاعب مقابل تنازل نور عن باقي مستحقاته والبالغة مليون ونصف.

وبحسب مصادر مقربه من الكابتن محمد نور أكدت أن أنديه محليه وخليجيه تقدمت بعروضها لوكيل اللاعب (عبدا لله الحمدان) ، وان اجتماعا مقرر بين وكيل اللاعب مع مسئول كبير في احد الأندية الخليجية قد يفضي بتوقيع محمد نور لصالح النادي الخليجي ليكون لاعبا بالفريق بدا من الموسم المقبل.

من جانب أخر تؤكد مصادرنا أن وكيل اللاعب عرض على الادارة الهلالية خدمات قائد الاتحاد (السابق) ، موضحا موافقة نور على الانتقال للهلال في حال لم يتم الاتفاق مع النادي الخليجي , في الوقت الذي طالب الجانب الهلالي بدراسة العرض وعرضه على الهيئة الشرفية.