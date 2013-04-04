بحوث المادة السوداء تقترب من النهاية

ا ف ب (صدى):

أعلن علماء فيزياء أن لغز المادة السوداء غير المرئية التي تشكل ربع المادة الكونية، قد يحل قريباً، مستندين إلى نتائج تجارب أجريت على متن محطة الفضاء الدولية.

وقال الباحثون إنهم لاحظوا وجود فائض من "المادة المضادة" مجهولة المصدر في تدفقات الإشعاع الكوني، قد تكون ناجمة عن انعدام المادة السوداء.

والمادة المضادة تتكون من جزيئات بنفس الطريقة التي تتكون منها المادة العادية، ولكن بشكل مضاد، بحيث يؤدي خلط المادة مع المادة المضادة إلى فناء كل منهما.

ونشرت هذه الخلاصات في مجلة "فيزيكال ريفيو لترز"، وهي نتائج تجارب جرت على مدى 18 شهراً بواسطة جهاز قياس الطيف المغناطيسي ألفا الموجود على متن محطة الفضاء الدولية.

وجاء في بيان للمنظمة الاوروبية للابحاث النووية "سيرن" ومقرها جنيف ان "النتائج تتطابق مع جزئيات البوزيترون -احدى جزئيات المادة المضادة- التي قد تكون ناجمة عن تدمير جزيئات من المادة السوداء". وأضاف البيان "لكن هذه الملاحظات لا تكفي بعد لاستبعاد التفسيرات الأخرى" مثل أن يكون مصدر هذه الجزئيات نجم نيوتروني.

وقال مايكال سلمون من وزارة الطاقة الأميركية في مؤتمر صحافي "مع المزيد من العلومات التي تردنا، ستتوسع معارفنا حول طبيعة هذا الفائض في المادة المضادة، وقد يسعفنا الحظ في تحقيق اكتشافات مثيرة جدا". وأضاف "إذا تمكنا من رصد المادة السوداء وفهم بعض الامور حول طبيعتها، سنحقق تقدما كبيرا في فهمنا للفيزياء".

ويعود الفضل الى تينغ في تصميم جهاز قياس الطيف المغناطيسي الذي وصلت تكاليف صناعته الى 2,5 مليار دولار، وهو الجهاز الاول من نوعه الذي يرسل الى الفضاء.

وأول من تحدث عن فكرة المادة السوداء هو عالم الفيزياء الفلكية الاميركي السويسري فرتيز زويكي قبل ثمانين عاما، عندما لاحظ ان المادة المرئية الموجودة في المجرات، لا تكفي جاذبيتها لابقاء المجرات متماكسة وملتحمة ببعضها.